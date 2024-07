Sernac investiga a tienda de influencer por comercializar "devoradores de grasa": "Pueden poner en riesgo la salud"

22 jul. 2024 - 19:05 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de que un reportaje de Meganoticias expusiera los riesgos de los "devoradores de grasa", pastillas que se han hecho virales bajo la promesa de bajar de peso, el Servicio Nacional de Consumidor (Sernac) inició una investigación a Divinas Store, tienda que vende estos productos y que pertenece a Francisca Kemp, conocida en redes sociales como "Fran Jiji".

Además de general problemas estomacales a quienes han adquirido estos "devoradores de grasa", las pastillas no cuentan con sustento médico, no están autorizadas para ser comercializadas y no cumplen lo que prometen.

¿Qué dijo Sernac sobre la investigación a Divinas Store?

Sernac detalló en un comunicado que DivinasStore.cl es una "tienda online donde se comercializan diversos productos que aluden a ser 'devoradores de grasa' y otros relacionados a tonificar el cuerpo, pudiendo eventualmente afectar la salud de las y los consumidores que los adquieran".

El organismo informó que inició una investigación contra la empresa, a través de un oficio a su representante legal, con el objeto de que puedan comprobar la veracidad de las afirmaciones publicitarias que aparecen en su sitio web.

En específico, en la página se puede leer mensajes como el siguiente: "¿Necesitas bajar de peso y tener tu abdomen perfecto? Llegaste a la página indicada. Llevamos 6 años en el mercado, vendiendo los mejores productos para adelgazar".

Al respecto, el Sernac expuso que "la publicidad de este tipo de productos se caracteriza por una estrategia comercial agresiva, donde les atribuyen diversas propiedades, como bajar de peso o mejorar la salud, que eventualmente exageran o incluso no poseen, usando además, mensajes que apelan a la autoestima de los usuarios".

Pueden poner en riesgo la salud

El director del Sernac, Andrés Herrera, afirmó que "estos productos no sólo no cumplirían con el objetivo para el cual fue supuestamente promocionado, sino que además pueden poner en riesgo la salud y la seguridad de los consumidores que los adquieran".

El organismo también advirtió que estos productos no son medicamentos ni cosméticos, por lo que no requieren registro en el Instituto de Salud Pública (ISP) y no pueden contener fármacos, ni hacer declaraciones terapéuticas.

Sernac detalló que este tipo de productos "se publicitan habitualmente a través de supuestos especialistas, personajes famosos y testimonios, de modo de dar más credibilidad al mensaje".

"En este caso, son publicitados directamente a través de las redes sociales de la representante legal (Fran Jiji) de Divinas Store, quien en Instagram cuenta con más de 270 mil seguidores", añadió.

Posibles sanciones por comercializar "devoradores de grasa"

Si se llega a detectar algún incumplimiento a la Ley del Consumidor, Sernac afirmó que tomarán las acciones que estimen oportunas, sin descartar acciones legales.

En caso de que se acredite la existencia de publicidad engañosa, la normativa establece multas de hasta 1.500 UTM (más de $97 millones), mientras que si el producto implica daños a la salud la sanción aumenta a 2.250 UTM (más de $145 millones).

Recomendaciones para evitar caer en "productos milgaros"

Para evitar caer en "productos milagros", que no cumplen lo que prometen, el organismo recomendó evaluar "críticamente la publicidad" y no dejarse llevar "por promesas que parecen 'demasiado buenas para ser verdad'".

"La publicidad debe ser veraz, oportuna y ser susceptible de ser comprobada, especialmente en los atributos que se le atribuyen a los 'productos milagro' que se comercializan", sostuvo.

Asimismo, recalcó que "es importante que no se deje llevar por falsas promesas publicitarias y se asesore por un especialista si necesita bajar de peso o conseguir resultados que tengan relación con su salud".

"Todo consumidor que sufra daños por un producto que no cumple con su promesa, o que no contaba con los permisos respectivos, tiene derecho a exigir las indemnizaciones correspondientes", aseveró.

