Influencers publicitan "devoradores de grasa" que no cumplen lo que prometen y generan severos problemas de salud

19 jul. 2024 - 22:31 hrs.

Miles de personas siguen en redes sociales a influencers que promocionan los llamados "devoradores de grasa", pastillas que supuestamente ayudan a bajar de peso y que últimamente se han vuelto virales.

Sin embargo, quienes adquieren estos productos están gastando su dinero en algo que no cuenta con sustento médico, no está autorizado y no cumplen lo que prometen.

Cada frasco contiene 60 cápsulas. La promesa es reducir la ansiedad, las ganas de comer, bajar el abdomen y, por consiguiente, disminuir tallas. Sin embargo, denuncias que llegaron a Meganoticias, de personas que adquirieron estos devoradores de grasas, afirman que nada de esto se cumplió y que, en cambio, sufrieron fuertes dolores de estómago y de cabeza.

"Sentía cólicos muy fuertes"

Claudia Beltrán llegó a tener 40 mil visualizaciones en TikTok por un video que subió hace once meses, en el cual contó su experiencia con estas pastillas.

Ella soñaba con bajar los kilos que ganó por un mal hábito alimenticio. En julio de 2023 compró un paquete de tres devoradores de grasa por $24.990 que promocionaba la influencer Fran JiJi.

"Al principio yo no sentí mucha diferencia en temas de reducción de ansiedad como decía, pero sí sentí la diferencia pasada la semana en que sentía cólicos muy fuertes", contó la joven.

Tras dos semanas tomando estas pastillas debió ir de urgencia al doctor. Los mareos y los dolores estomacales ya eran insoportables.

"Ahí él me dice que tengo una gastroenteritis aguda y estoy deshidratada. Me da una serie de medicamentos que te puedo decir bordearon los $36 mil", recordó.

Fran Jiji y los quemadores de grasa

Claudia compró las pastillas a Francisca Kemp, más conocida en redes sociales como Fran jiji. La influencer es una de las más conocidas por ofrecer este producto. Tiene casi 16 mil seguidores en TikTok y otros 274 mil en Instagram.

Ella dice que bajó 33 kilos consumiendo los devoradores de grasa y desde el 2022 los promociona, asegurando que ella misma los manda a hacer a un laboratorio.

A sus 25 años Francisca montó este negocio que le reporta ingresos millonarios. Así como ella, otras influencers también han causado polémica por publicar supuestos beneficios de estas cápsulas, incluso en niños de 8 años. Uno de los casos más conocidos fue el de Marlén Olivari.

Los riesgos a la salud de los "devoradores de grasa"

Los devoradores de grasa en el etiquetado declaran que sus componentes son Aloe Vera, Café Verde, Té Verde y Hercampuri. Este último un componente que requiere autorización para su venta.

"En el año 2017 el Instituto de Salud Pública (ISP) clasificó el Hercampuri como un producto farmacéutico, es decir, como un medicamento. Por lo tanto, requiere permiso del Instituco de Salud Pública para poder distribuirse en Chile", explicó Carlos Bravo, jefe de Control y Vigilancia de Medicamentos y Cosméticos del ISP.

El Hercampuri es una planta, que según la literatura sirve para reducir el colesterol en el cuerpo. El problema es que Fran JiJi no tiene permiso sanitario para utilizarlo en su devorador de grasa.

La doctora Karim Papapietro, jefe de la Unidad de Nutrición del Hospital de la Universidad de Chile, recalcó que "no existe en el mundo entero un medicamento que sea un quemador o un devorador de grasa en el ser humano".

Además, advirtió que "pueden generar dolor de cabeza, pueden generar estados incluso de aletargamiento, porque está perdiendo vitaminas e hidratación".

"Esas personas van a estar más expuestas a adquirir algún tipo de infección intestinal, porque sus defensas van a bajar", agregó.

Quienes han sufrido problemas de salud tras adquirir las pastillas con Fran Jiji, se han intentado contactar con ella, pero no han obtenido respuesta. Mientras tanto, la influencer sigue vendiendo los frascos, asegurando que son aptos para niños desde los diez años.

"Este producto no solo no cumple por lo que fue promocionado, además pone en riesgo la salud o la seguridad de los consumidores. Es una situación muy grave", sostuvo el director nacional de Sernac, Andrés Herrera.

Francisca arriesga una multa cercana a los $150 millones por publicidad engañosa. Meganoticias la contactó por WhatsApp, pero prefirió no dar su testimonio.