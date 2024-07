Hombre fue fiscalizado por no pagar el pasaje de micro y descubrieron que tenía una orden de detención por abuso sexual

18 jul. 2024 - 16:55 hrs.

¿Qué pasó?

Durante esta jornada de jueves 18 de julio, funcionarios del Ministerio de Transportes, en compañía de Carabineros, realizaron una masiva fiscalización vehicular en Avenida Gladys Marín de la comuna de Estación Central, región Metropolitana.

Además del tradicional control vehicular a los automovilistas, también fueron fiscalizados los pasajeros del transporte público para verificar que hubiesen pagado su pasaje.

En ese contexto, un sujeto fue fiscalizado en la micro y se descubrió que no había pagado el pasaje. Posteriormente, Carabineros le realizó un control de identidad y constató que el hombre tenía una orden de detención pendiente por abuso sexual.

Orden de detención por abuso sexual a menor de 14 años

Según informó un capitán de Carabineros involucrado en la fiscalización, el sujeto detenido es un joven de 23 años que mantenía una orden de detención pendiente por abuso sexual a menor de 14 años.

Evadió el transporte público y tenía una orden de detención por abuso sexual / Aton Chile (referencial)

Por dicho motivo, esta persona fue detenida y llevada a las 21° Comisaria de Carabineros, donde quedó a disposición de los tribunales correspondientes.

Carabineros explicó que el objetivo de este tipo de fiscalizaciones es precisamente encontrar personas que pudiesen haber cometido otro tipo de delitos o infracciones más graves que la evasión del transporte público.

"Independiente de que él hubiera pagado su pasaje, por la orden de detención igual se hubiera procedido a su detención", explicó el capitán.

Además, detalló que, por lo general, estas órdenes de detención pendientes ocurren cuando la persona es citada a declarar y no se presenta ante la justicia. "Él tiene conocimiento de que fue denunciado por un hecho, pero no obedece la ley al no presentarse", detalló el policía.

Las penas a las que se expone

Por haber evadido el pasaje del transporte público, el sujeto deberá pagar una multa de entre 1 a 1,5 UTM (desde los 66 mil hasta los 99 mil pesos chilenos aproximadamente).

En tanto, por el delito de abuso sexual de menores de 14 años, las penas asociadas pueden ir desde los 3 años a 10 años de privación de la libertad.

Todo sobre Judicial