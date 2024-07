"Me voy a ir con un caballero": Revelan los últimos mensajes de la joven hallada sin vida en Florida

18 jul. 2024 - 15:44 hrs.

El miércoles se reportó el hallazgo del cadáver de Daniela Olate Venegas, una joven de 23 años que se mantenía desaparecida desde el 16 de julio en la comuna de Florida, región del Biobío. Ahora, la hermana reveló cuáles fueron sus últimos mensajes.

Los primeros antecedentes señalan que la víctima había viajado desde Concepción para ir a dejarle unos medicamentos a su abuela materna.

Abordó el auto de un desconocido

Al momento de esperar el autobús de vuelta, habría abordado el vehículo de un desconocido que se habría ofrecido para llevarla y más tarde compartió su "ubicación actual" con su hermana.

Pese a aquello, a los pocos minutos dejó de contestar su teléfono celular, encendiendo las alarmas entre su círculo más cercano.

Daniela Olate Venegas

Con el paso de las horas, la PDI encontró su cuerpo en un sitio erazo y con lesiones atribuibles a terceros. De ahí en más, los esfuerzos se han centrado en localizar al posible responsable.

El último contacto entre Daniela y su hermana

Según informó Radio Bío Bío, la última persona en tener contacto con Daniela fue su hermana Constanza, a quien le comentó la situación cuando iba de vuelta a Concepción.

La familiar de la víctima explicó: "Después de subirse a ese vehículo me manda un mensaje y me dice: 'Me voy a ir con un caballero'. Me manda su ubicación actual".

"Cuando me doy cuenta de que me manda su ubicación actual, la trato de contactar para que me mande su ubicación real. Le llegaron los doble check (cuando la otra persona recibe el mensaje) y no me contestó", sostuvo.

Ante esto, agregó que "después de diez minutos la empecé a llamar y escribir en WhatsApp y no me contestó. El teléfono apagado... no le llegaban los mensajes de WhatsApp... nada".

La familia de Daniela ha pedido justicia en las últimas horas a través de su padre, Luis Olate, mientras las policías continúan trabajando en el caso.

"Ella solo estaba descansado para buscarse un trabajo en lo que había estudiado y salir adelante. Tenía muchos proyectos, muchos proyectos en su mente", señaló el hombre.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Todo sobre Noticias Chile