Fiscalización en aeropuerto de Santiago: Importante despliegue deja detenidos y decenas de autos retirados

15 jul. 2024 - 12:58 hrs.

¿Qué pasó?

Un importante despliegue de fiscalización llevó a cabo este lunes personal del Ministerio de Transportes en cuatro puntos del aeropuerto de Santiago, en la comuna de Pudahuel.

En la instancia, se controlaron a decenas de conductores, lo que dejó a personas detenidas y varios automóviles retirados por incumplir la normativa.

En concreto, el procedimiento dejó al descubierto vehículos con encargo por robo, conductor de un taxi que portaba una patente adulterada, y un automóvil que mantenía una revisión técnica falsa, entre otros.

Al menos dos detenidos y decenas de autos retirados

"Hasta el minuto llevamos 30 retiros de circulación, con dos personas detenidas", declaró Paulo Padilla, fiscalizador del Ministerio de Transportes a eso del mediodía.

Meganoticias

"Estamos trabajando en conjunto con Carabineros. Hay cuatro puntos de control en el aeropuerto: ingreso, internacional, nacional y, nosotros, en la bajada", agregó.

En uno de los vehículos fiscalizados y que terminó recibiendo una multa se trasladaba una familia en cuyo asiento trasero iba sentada una niña de 6 años sin su silla especial.

"No sé cuál es la idea de este control. Entiendo que se está haciendo por otro tipo de cosas, como la delincuencia, porque los autos no corresponden a las patentes. Pero no por esto", señaló a Meganoticias un ocupante del auto con evidente molestia.

"Nosotros no estamos haciendo nada, la niña es grande, va bien sentada, con su cinturón. La verdad considero que no corresponde", agregó.