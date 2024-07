La explicación del polémico abogado que se jacta en redes de defender narcotraficantes: "Todos tienen derecho a defensa"

15 jul. 2024 - 11:59 hrs.

¿Qué pasó?

Hace unos días se hizo conocido el caso del abogado Juan Carlos Gómez Becerra, quien se jacta en redes sociales de liberar narcotraficantes de prisión preventiva.

El abogado de 34 años mostró en sus redes la semana pasada el caso de uno de sus clientes, quien fue encontrado en septiembre pasado con 33 kilos de droga en un laboratorio, en el caso denominado como "Operación Cristal Puro", que involucró cocaína, pasta base, metanfetaminas y marihuana.

Gómez mostró con orgullo que logró evitar la prisión preventiva y solo dejar con arresto domiciliario nocturno al sujeto, a cambio del pago de una caución de $3 millones.

Un modus operandi que este abogado ha repetido en varias ocasiones con narcos e imputados por otros delitos, según da cuenta en sus redes sociales, específicamente en Instagram, donde tiene 37 mil seguidores, mientras que en TikTok tiene cerca de 30 mil.

¿Qué dijo el abogado?

Luego de hacerse conocido en redes sociales, Juan Carlos Gómez, abogado titulado en 2016 de la Universidad Autónoma, conversó con 'Mucho Gusto' y defendió su trabajo con narcotraficantes.

En primer lugar, Gómez respondió a las acusaciones del abogado Alberto Precht, que lo sitúan como un facilitador de los narcos, es decir, una persona que permite que se cometan delitos de lavados de activos.

"Un abogado privado no puede transformarse en un facilitador solo por representar a una persona imputada por Ley de Drogas. No por eso va a ser un facilitador o participar en una asociación criminal o incurrir en un acto delictual. Eso me parece una calumnia tremenda", dijo Gómez.

El abogado dio a entender que no vería problemas éticos en su actuar: "Creemos que todos tienen derecho a la defensa... Nosotros (su estudio jurídico) defendemos a personas imputadas, si son culpables se va a determinar después en un juicio o sentencia... Además, obtenemos clientes por el boca a boca".

Por otra parte, Gómez salió al paso de las críticas respecto a sus videos en redes sociales en los que muestra sus lujos y el dinero que obtiene por defender a narcotraficantes, destacando autos, relojes, joyas y fajos de billetes.

Al respecto, el abogado explicó que en sus redes sociales no solo busca jactarse de sus victorias en tribunales, sino que también asumir un rol informativo y educativo en temas legales.

"He recibido dinero en efectivo, pero si este dinero proviene de una actividad ilícita, no es un tema que debo cuestionar, porque mi deber es defender a esta persona sin cuestionar su actuar o dinero, porque mi actividad es lícita", defendió el abogado.

No es el único abogado que defiende narcos

Según mostró un reportaje de "Mucho Gusto", Contraloría tiene en su poder un listado de abogados que se dedican a defender a imputados por la Ley de Drogas y otros delincuentes, como el caso de Helhue Sukni.

En la actualidad, Gómez figura con patrocinio en más de 20 causas ligadas al narcotráfico en Santiago y fuera de la región Metropolitana, pero muchos otros profesionales incurren en las mismas prácticas.

Jaime Gajardo, ministro de Justicia subrogante, aseguró que "lo que haga o no en sus redes sociales es parte de su vida privada; lo importante aquí es poder delimitar si efectivamente en el marco del ejercicio de la profesión está cometiendo un hecho irregular o ilícito que pueda ser investigado por el Ministerio Público".