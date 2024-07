Defensa de Parived ante supuesta investigación por estafa en Estados Unidos: "No tenemos antecedente alguno"

10 jul. 2024 - 18:16 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles trascendió que Marco Antonio López Spagui, más conocido como Parived, habría estado siendo investigado por el delito de estafa en Estados Unidos.

De acuerdo a lo anterior, su defensa publicó un comunicado para esclarecer la situación, explicando que tanto él como su representado no tenían conocimiento acerca de estas eventuales diligencias.

"No tenemos información ni antecedente alguno sobre una investigación seguida en Estados Unidos en su contra", manifestó el abogado Mario Vargas.

"No ha realizado ningún negocio en Estados Unidos"

El letrado continuó y aseguró que la expareja de Tonka Tomicic no tenía negocios en aquel país y que tampoco contaba con bienes allí.

"El Sr. Marco Antonio López Spagui, no ha realizado ningún negocio en Estados Unidos, no ha tenido una sociedad o relación comercial ni actividad económica alguna en Estados Unidos y no posee bienes en dicho país", sostuvo.

Ante las supuestas diligencias, Vargas dejó en claro que "nos parece grave entregar información y afirmar la existencia de una investigación, la que afecta la honra de mi representado, sin señalar su procedencia ni acompañar antecedentes de esta supuesta investigación, lo que nos impide poder defendernos o realizar descargos".

Parived es investigado por "Caso Relojes"

La expareja de Tonka Tomicic es investigada por el "Caso Relojes", que dice relación con una red dedicaba al robo de joyas y relojes de lujo en el exterior y que luego se comercializaban en Chile.

En el marco de las diligencias, Parived quedó en calidad de imputado e incluso su domicilio fue allanado a inicios de 2023.

Tras verse envuelto en este caso, la conocida animadora terminó su relación con el anticuario, lo que además generó revuelo en el mundo del espectáculo.

