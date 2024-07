El otro Luksic de Chile Vamos: La historia del candidato a alcalde de Catemu que busca su quinto período

10 jul. 2024 - 10:34 hrs.

El apellido Luksic es uno de los más reconocidos a nivel nacional. Cuando se pronuncia, se suele relacionar con el Grupo Luksic, el clan familiar chileno-croata que posee la mayor fortuna de Chile, y una de las más grandes del mundo.

Si bien controlan grandes negocios como la minería, las aspiraciones de la familia también se mueven por la política. A comienzos de julio, Maximiliano Luksic, hijo de Andrónico Luksic, anunció su candidatura a la Municipalidad de Huechuraba por cupo UDI. Su postulación generó controversia y sorprendió a varios.

El anuncio se dio en el marco del acuerdo que alcanzó Chile Vamos en varias comunas del país. Pero al revisar un reservado documento de Excel, “Max” no es el único Luksic que aparece en una carrera municipal por la oposición. En las comunas de Valparaíso está registrado en una celda Boris Luksic Nieto (69): un ingeniero de Ejecución Agrícola que aspira al municipio de Catemu. No destaca por ser parte del grupo empresarial -sólo comparte apellido-, sino más bien por sus cuatro períodos seguidos como alcalde de dicha comuna, y porque este año busca regresar al sillón municipal.

Es candidato oficial de Chile Vamos, pero es independiente. Y si bien tuvo su paso por Renovación Nacional (RN) a comienzos de los 2000 -una decisión empujada por Sebastián Piñera-, sólo fue afiliado por tres años.

“No encontré necesario militar en un partido político (...), disentía de muchas cosas y pensé en tener una mayor independencia”, relata a Mega Investiga.

Es crítico de la política. Confiesa no estar involucrado en la discusión política contingente y se califica más como “alcalde y servidor público” que “político”. Junto con eso, plantea que los partidos políticos tienen una gran responsabilidad al momento de seleccionar a candidatos para cargos de elección popular, y que hace falta “mejorar el nivel en este tema”.

En esta conversación, Boris Luksic repasa su infancia, su conexión con Catemu, su experiencia en la administración pública y recuerda su designación como alcalde en 1989.

“El amor me trajo a Catemu”

La primera vez que Boris Luksic visitó Catemu fue a finales de la década del 70’. Él vivía en Viña del Mar, pero viajó para conocer a los padres de su pareja Patricia, que residían en esa comuna.

Las visitas se hicieron habituales y su relación con Catemu creció a tal punto que, luego de asentarse en ese lugar, entre 2004 y 2016 fue elegido cuatro veces alcalde. “Se podría decir que el amor me trajo a Catemu”, cuenta entre risas.

Durante toda su infancia Boris Luksic vivió en Viña del Mar. Sus estudios secundarios los cursó en el Colegio The Mackay School, donde practicaba rugby. “Es un deporte muy bueno en definitiva, porque pese a todo lo brusco que es, es bastante leal con el adversario”, dice.

Sus intereses no sólo rondaban lo deportivo. En la enseñanza media comenzaron sus acercamientos con la política, específicamente con los centros de alumnos. Participaba activamente, pero no desde un cargo de relevancia.

“Por el acontecimiento de la Unidad Popular, en que se pensaba estatizar la educación y hacerla Escuela Nacional Unificada nacieron varios colegios particulares y se gestaron centros de alumnos”, relata.

Cuando terminó el colegio se fue a Osorno a estudiar Ingeniería en la Universidad Austral. Luego, regresó a la quinta región para entrar a filosofía en la Universidad Católica de Valparaíso, donde conoció a su pareja Patricia.

Ya en 1980, con veintiséis años y luego de varias vacaciones de invierno y verano en la comuna, Boris Luksic se asentó definitivamente en Catemu. Comenzó a trabajar en faenas agrícolas y se convirtió en el presidente de la Asociación de Canalistas. “Ahí partió un poco esta cosa social más que política”, dice.

Tras varios años al mando, en 1989 -ad portas de que terminara la dictadura militar- fue designado alcalde de Catemu. “No estábamos en un periodo democrático y me pidieron que tomara la alcaldía producto de lo bien que se había hecho en los canales”, comenta.

Aceptó, pero -cuenta- tiempo después barajó su renuncia. “No había sido democráticamente mi nombramiento, entonces fui a la gobernación a preguntar cómo se hacía para renunciar”, comenta, pero agrega que el entonces gobernador de San Felipe, Segismundo Iturra, lo detuvo: “Me dijo que siguiera trabajando, que me conocía y que sabía que yo estaba allí más que por un tema político, por un tema social”.

Se quedó en el cargo hasta 1992, cuando asumió como concejal de Catemu, cargo que se repitió en 1996.

Un breve paso por Renovación Nacional

Las primeras incursiones políticas de Boris Luksic fueron como independiente. Sin embargo, en el año 2000 ocurrió un hecho que no le dejó otra opción que ingresar a Renovación Nacional: “Fue bastante anecdótica la militancia”.

“Una vez estando reunido con el ex presidente Piñera, que era dirigente de Renovación Nacional, alguien le dijo ‘oye, Boris no es militante’ y bueno… Piñera con esa personalidad y esa manera de ser que tenía abrió un maletín, sacó una ficha y me dijo ‘firme aquí’”, cuenta mientras se ríe.

Estuvo en las filas de RN casi tres años, hasta que renunció. “No ha sido la cosa partidista la que más me ha interesado”, remarca.

Para las elecciones municipales de 2004, cuando ya era independiente, un grupo de dirigentes de RN, entre ellos Claudio Rodríguez, Sergio Romero y Andrés Allamand, lo fueron a buscar para que se postulara a alcalde, pero por un cupo del partido.

“Quizá yo esperando que me vinieran a buscar dije que sí. Ahí entré en esta vorágine que me permitió estar cuatro periodos liderando la comuna”, dice Boris Luksic.

Aquel año el ingeniero fue electo para liderar la Municipalidad de Catemu, lo que se repitió en tres ocasiones más, hasta 2021, cuando no pudo postularse por la ley que limita la reelección de alcaldes.

“Creo que si la gente te vuelve a reelegir durante cuatro periodos es porque has marcado un camino y un liderazgo en la comuna. Hicimos un trabajo en equipo”, reflexiona.

El último año que se desempeñó en un cargo público fue en 2021, cuando fue nombrado por el entonces presidente Sebastián Piñera como primer delegado presidencial de San Felipe.

“No conozco al señor Maximiliano Luksic”

“No conozco al señor Maximiliano Luksic, no tenemos algún tipo de vínculo familiar”, responde el ingeniero cuando se le pregunta por el actual candidato a alcalde por la comuna de Huechuraba.

Cuando el exdirector ejecutivo de Canal 13 anunció su postulación -en un cupo UDI- se levantaron varias críticas que apuntaban a un “turismo electoral”. Para Boris Luksic, sin embargo, no residir en una comuna no es un impedimento para trabajar en ese lugar.

“Si verdaderamente, por lo que he sabido, él ha compartido el tema de la administración de los negocios que tiene dicha familia, creo que puede ser un aporte para el tema de desarrollo comunal”, dice, y agrega que “uno no elige dónde nacer, pero sí dónde servir. Es bastante cursi el tema, pero la verdad que si alguien tiene ganas de trabajar por la comunidad no importa dónde lo haga”.

Pese a eso, remarca que una de sus preocupaciones es que hay aspirantes que buscan “zonas de confort”. “Ser candidato en ciertas comunas es bastante fácil, (...) ya sea Providencia, Vitacura, Las Condes. La verdad es que está la sandía un poquito calada. Allí comúnmente la autoridad que sale alcalde es de centro derecha”, cuestiona el candidato de Chile Vamos por Catemu.

Por lo mismo, plantea que le gustaría que “figuras nacionales se fueran a comunas más pobres, más complicadas, a realmente ponerse al servicio de la comunidad”.

En su caso, dice estar tranquilo para esta nueva -y quinta- candidatura, y que ha recibido apoyo transversal. “No solamente gente de centro derecha (...), hay familias tradicionalmente de centro izquierda que me han dicho ‘qué bueno que vas a volver’”, cuenta, pero advierte: “Bueno, los votos se cuentan abriendo las urnas. Yo espero volver”.