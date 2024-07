"Ilegible, parcial y deteriorado": Las razones del revés judicial de agricultor que asegura ser ganador de Kino

10 jul. 2024 - 09:58 hrs.

¿Qué pasó?

Tras haber sufrido un revés judicial por parte del Tercer Juzgado de Garantía de Concepción, Javier Zapata, supuesto ganador de un sorteo del Kino que data del 4 de marzo de 2018, apelará el fallo en cuestión que fue perjudicial para el agricultor por falta de pruebas.

Zapata exige no solo que se le otorgue el premio de la lotería que asciende a 2 mil 402 millones de pesos, sino que además se le conceda una indemnización por 1.200 millones adicionales. En la lucha por ese objetivo, junto a su abogado, recurrirán a la Corte de Apelaciones de Concepción.

La reacción de Javier Zapata tras el fallo

"Fue una reacción normal, es esperable porque en un juicio siempre existen dos posibilidades: ganar o perder. Así que la sentencia que haya dictado el tribunal se tomó con la mayor naturalidad posible y estaba dentro de lo esperable", dijo Zapata a La Estrella de Concepción.

"Siempre tuve claridad de que las pruebas dan a entender que tienen mérito para probar su idea, el hecho de que el tribunal haya estimado que no había pruebas suficientes se contradice con la misma redacción del juez al indicar que se habían presentado, pero que después no fueron correctamente valoradas al final, como el hecho de decir que el boleto no lo puede asimilar a un día 'X'", agregó.

"No obstante, el informe pericial indica que fue jugado un día domingo, y de acuerdo a lo mismo que planteó Lotería en su momento, esa combinación se jugó solamente un domingo, entonces hay elementos probatorios que sí están presentes, pero que al parecer el tribunal no los vio", sumó.

Las razones de por qué el tribunal rechazó la demanda

Respecto a los pasos a seguir, el agricultor dio a entender que insistirá en la justicia para que se le acredite como el ganador del sorteo. "Ahora se van a seguir los canales correspondientes, se van a utilizar todas las herramientas procesales pertinentes, lo que corresponde ahora es el recurso de apelación", sostuvo.

Pero si del fallo en primera instancia se habla, lo cierto es que los argumentos que se esgrimieron tienen que ver con el estado en que se encontraba el supuesto cartón ganador.

"Si bien es cierto que el actor expresa que el boleto acompañado correspondería al sorteo Kino N° 2049, de fecha domingo 04 de marzo de 2018, el cartón acompañado resulta ilegible, parcial y deteriorado que a simple vista no permite constatar la circunstancia que se le atribuye, esto es, ser una apuesta correspondiente al sorteo N° 2049, indicó el magistrado Raúl Orellana.

"Por su parte, el documento redactado por doña Ariela del Carmen Aguilera Fernández, quien compareció como testigo en audiencia (...) reconociendo el documento, solo acredita que aquella recibió copia de un Kino de don Javier Zapata, mas no específica detalle alguno respecto de él, en particular sobre el punto de análisis, el número de sorteo al que correspondería aquel cartón.

"El cartón presentado carecía de los elementos de seguridad y validez necesarios, tales como número de serie, código de seguridad y serie", se agrega.