Ministra Vallejo cierra la puerta a eventual candidatura presidencial: "Me quedo con el Presidente Boric hasta el final"

09 jul. 2024 - 18:09 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Radio Romántica, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartó una eventual candidatura presidencial en las próximas elecciones, y aseguró que "me quedó con el Presidente Gabriel Boric hasta el final".

"No he pensado ni tengo aspiración a eso"

"Yo soy una persona política, me gusta la política como ejercicio o como una actividad para producir cambios que, creo, son necesarios", comenzó señalando la secretaria de Estado tras ser consultada por Rodrigo Sepúlveda sobre sus aspiraciones presidenciales.

"La política te da muchas posibilidades, y no solamente tener un cargo de representación popular o un cargo en el Gobierno, en lo que implica la Presidencia de la República, que no es cualquier cosa", agregó.

Vallejo explicó que, en ese sentido, siempre estará "participando y tratando de contribuir" desde cualquier trinchera que le permita "aportar o que sienta que puedo hacer lo correcto".

Aton

En esa línea, aseguró que "no he pesado ni tengo aspiración a eso", respecto a una posible candidatura como la máxima autoridad del país. "Además, tengo una función, para mí, muy importante de permanecer en el Gobierno, con el Presidente hasta el final", añadió.

"Me quedo con el Presidente Gabriel Boric hasta el final"

"Yo tengo un 'no' rotundo hoy día. Tendremos que conversar en dos o tres años más", afirmó, luego que Sepúlveda nuevamente le preguntara si descartaba ser presidenciable.

"Yo entiendo muy bien la función que tengo. Yo soy ministra de Estado y tengo un rol como ministra y representante de un Gobierno. Entonces, entrar en esas discusiones hipotéticas de qué va a pasar el día de mañana, siento que pueden contaminar el debate de lo que implica mi rol actualmente, pueden distraer", comentó la jefa de cartera.

Vallejo, en ese aspecto, dijo preferir "no hacer política ficción", y agregó que "lo que sí tengo muy claro es que me quedó con el Presidente Gabriel Boric hasta el final, a menos que me tenga que echar, o porque cometí un error o él considere que ya no tengo que cumplir una función dentro del Gobierno", sostuvo entre risas.

"Es importante, porque tenemos que terminar la tarea, hay muchos compromisos que tenemos que terminar de cumplir para este año y para también el último año", expuso.

Finalmente, reiteró que "para mí está sumamente claro que, habiendo tantos liderazgos en el oficialismo, al menos mi rol tiene que estar en poder acompañar al Presidente al fin de su mandato".

