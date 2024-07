Tohá responde a presidente de Colombia: "No cada vez que algo es malo uno le tiene que echar la culpa a Pinochet"

09 jul. 2024 - 10:05 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó los dichos del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien a través de redes sociales pidió la liberación del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que actualmente se encuentra en prisión preventiva por presuntos delitos de corrupción en el marco del Caso Farmacias Populares.

Fue a través de su cuenta de X que el mandatario colombiano aseguró que Jadue se encuentra "preso por la jurisprudencia de Pinochet impuesta a los seres libres".

¿Qué dijo Carolina Tohá sobre los dichos de Gustavo Petro?

En conversación con CNN Chile Radio, la ministra Carolina Tohá dijo que la declaración de Petro "es una imprudencia y un error muy grave".

"Primero, está mal informado el presidente respecto a las características de nuestra institucionalidad, pero además eso no se hace", sentenció.

La secretaria de Estado aseveró que "un país no se pone a opinar de la institucionalidad de otro país democrático de la misma región. Nos parece que es parte de una relación sana entre naciones no hacer ese tipo de declaraciones".

¿Qué dijo Carolina Tohá sobre la nota de protesta por los dichos de Petro?

La publicación dle Presidente de Colombia llevó al Gobierno chileno a enviar una nota de protesta, respecto de la cual se está a la espera de una respuesta.

"Yo creo que aquí claramente se hizo algo que fue imprudente, infundado. Se dijo algo respecto de Chile que no es correcto. Y uno espera que ese país corrija. Ahora hay muchas maneras de hacerlo", indicó la ministra Carolina Tohá.

"Lo importante es que se tome nota de lo que estamos planteando porque estamos siendo muy firmes en esa nota", añadió.

"No cada vez que algo es malo uno le tiene que echar la culpa a Pinochet"

La secretaria de Estado afirmó que "uno puede ser crítico de cómo se emplea una institución, (de) cómo es, por ejemplo, la prisión preventiva".

"Todos podemos tener críticas, pero eso no hace que la institución sea en sí misma mala. Si no que... el criterio con que se aplica, uno lo puede discutir si es muy extensiva, si no. No cada vez que algo es malo uno le tiene que echar la culpa a Pinochet", concluyó.

