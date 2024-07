"El Estado no va a negociar con delincuentes": Ministro Cordero responde a carta de reos de Cárcel de Alta Seguridad

09 jul. 2024 - 11:12 hrs.

Descontrol en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago. Así se podría describir el panorama que se vive en el recinto penitenciario en el que comparten reos ligados principalmente al crimen organizado, muchos de ellos de bandas extranjeras como el Tren de Aragua (Venezuela), Los Pulpos (Perú), Trinitarios (Rep. Dominicana) y Los Gallegos (brazo del Tren de Aragua).

Desde el 5 de junio han ocurrido una serie de ataques, destrozos y motines por parte de los internos de bandas que eran rivales, pero que se han unido en el encierro. Incluso, a principios de mes hubo una revuelta que dejó 12 gendarmes heridos, en lo que fue considerado uno de los hechos más graves dentro del recinto en los últimos años.

El pasado 28 de junio, Mega dio a conocer que 29 internos de la Cárcel de Alta Seguridad entregaron una carta al juez Cristián Azocar, en la que acusaban malos tratos y torturas al interior de la cárcel. Además, realizaron una serie de exigencias como videollamadas y visitas de familiares, e incluso el cambio de recintos penitenciarios.

De no cumplirse el petitorio, amenazaron con un "paro de actividades y huelga de hambre". Ante ello, el equipo de Mega Investiga conversó con el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien dio a conocer su opinión sobre el panorama que se vive en la cárcel.

¿Qué dijo el ministro de Justicia tras la carta de los reos de la Cárcel de Alta Seguridad?

La carta enviada por los 29 reos fue escrita por los criminales más peligrosos del país, incluyendo al líder del Tren de Aragua en Chile, Carlos González Vaca, alias “Estrella”, el sicario Hernán Landaeta Garlotti, conocido como “Satanás”, y los asesinos del cabo Palma; todos ellos condenados por delitos como secuestros, torturas y homicidios.

Al respecto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, respondió que leyó la carta que publicó Mega, pero reveló que como ministerio no la han recibido de manera formal.

"Me parece que el contenido y redacción de esa carta es inadmisible. El Estado de Chile no va a negociar con delincuentes", aseguró el secretario de Estado ante las peticiones de los reos, entre las que se incluían la oportunidad de tener contacto físico con familiares y sus parejas.

Cordero explicó que los reos sí pueden recibir visitas, pero solo a través de locutorio, no con contacto físico. Además, explicó que no pueden ser visitados por personas que no están enroladas o no tienen su situación regular en Chile.

En ese sentido, confirmó que estos presos no pueden tener "contacto íntimo" con sus parejas "dada la naturaleza del recinto de máxima seguridad", por lo que descartó que esa solicitud de los presos sea cumplida.

"Es algo que nosotros no teníamos registro"

Además de la carta, el ministro Cordero se refirió a los últimos motines y enfrentamientos que han tenido reos con personal de Gendarmería de la Cárcel de Alta Seguridad, específicamente el que ocurrió en el patio 3 del recinto, cuando varios presos rompieron una mesa de ping pong para armarse con fierros y enfrentar a los policías.

"Personas que utilicen el espacio físico para vandalizarlo, es algo que nosotros no teníamos registro en nuestra historia penitenciaria", dijo Cordero, quien no detalló si se tomarán nuevas medidas en el recinto.

De todas maneras, tras ese incidene fue cambiado al alcaide y el jefe operativo de la cárcel, mientras que algunos presos fueron aislados y separados para evitar que organicen nuevas revueltas.

