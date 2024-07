Apuñalaron a niño de 13 años: Violenta pelea entre hinchas de Naval y Lota Schwager tras duelo en Talcahuano

08 jul. 2024 - 22:47 hrs.

¿Qué pasó?

Graves incidentes entre hinchas tras un partido de la tercera división en el estadio El Morro de Talcahuano, en la región del Biobío, terminaron con un niño de 13 años herido con arma blanca.

Los hechos ocurrieron luego de finalizar un duelo entre Naval y Lota Schwager. Todo se habría originado porque un hincha del club visitante habría arrebatado una bandera a otro asistente del equipo contrario.

Violentos hechos en partido amateur

Algunos videos de las agresiones dan cuenta de la gravedad de lo sucedido. En un registro se ve a un hombre de polerón rosado y con su rostro cubierto con una polera blanca, manipulando un machete.

Hasta bengalas cayeron en la cancha, en un lugar que parecía ser tierra de nadie. No había Carabineros, aunque estos aparecieron después cuando la trifulca se extendió hasta las calles. Por su parte, los pocos guardias privados poco pudieron hacer para frenar el nivel de violencia.

Meganoticias

Las agresiones fueron vistas por familias enteras, incluso menores de edad, uno los cuales permanece en la UCI tras ser apuñalado.

El general César Bobadilla, jefe de la zona policial Biobío, sostuvo que el hecho involucró a "un grupo de determinadas barras donde hubo lanzamientos de juegos pirotécnicos. Se cursaron las denuncias respectivas, hubo participación de Carabineros con la finalidad de controlar los incidentes que estaban en el sector".

Histórica rivalidad

Se trata de un encuentro válido por la última fecha de la primera rueda del campeonato nacional de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA).

Ambos clubes arrastran una rivalidad por décadas, tradición futbolística dentro y fuera de la cancha. A raíz de la violencia desatada, ambas instituciones buscan responsabilidades.

"Buscar quienes son los tipos que hicieron eso, porque esos ya no son hinchas, son delincuentes, y tratar a esos que no entren más al estadio, pero no culpar a Lota Schwager, o al presidente de Lota Schwager, o culpar al presidente de Naval", comentó Edógimo Venegas, presidente de Naval.

"Esperamos que la tercera división pueda aplicar lo que va a aplicar. Obviamente, aquí se va a venir una sanción. Esperemos que como institución no se nos vea muy perjudicados, porque el evento lo organizaba Naval", señaló, por su parte, Jairo Castro, presidente de Lota Schwager.

Autoridades cuestionaron la poca seguridad

Las autoridades también buscan explicaciones, porque no se habría coordinado seguridad acorde a un partido que se estimaba que podría ser de alta convocatoria con antecedentes de violencia entre barristas.

"No hubo una reunión de coordinación con Carabineros de Chile para poder determinar que este partido era de alta convocatoria", cuestionó el alcalde de Talcahuano, Henry Campos.

Por otro lado, el delegado (s) de la región del Biobío, Humberto Toro, comentó que "un partido de la ANFA no está bajo la lógica de Estación Seguro, por lo tanto, no tiene las mismas condiciones de la cobertura policial".