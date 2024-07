"La hemos sufrido y la seguimos sufriendo": Madre de niño que necesita recaudar $3.500 para costear carísimo medicamento

07 jul. 2024 - 17:31 hrs.

¿Qué pasó?

Continúa la campaña que busca recaudar $3.500 millones para el tratamiento de Dante Jara, un niño de tan solo dos años que padece Atrofia Muscular de Duchenne (DMD).

El padre del menor lleva caminando incesantemente más de 40 días desde Arica hasta el palacio de La Moneda, en Santiago, sin embargo, la meta aún está muy lejos de alcanzarse.

Recientemente, los padres de Dante llegaron hasta la ciudad de La Serena, en la región de Coquimbo, lugar en donde conversaron con Tita Ureta en el programa "De Paseo".

"No quiero verlo sufrir, me da mucha pena verlo así"

"A pesar de que todavía no llegamos a la meta, estamos muy orgullosos y entusiasmados. No perdemos la fe", comentó Ana, madre de Dante.

"Estamos agradecidos de toda la gente que nos está ayudando, y que nos siga ayudando más gente, porque nos ha costado muchísimo hacer esta campaña", agregó.

Ana aseguró que como familia "la hemos sufrido y la seguimos sufriendo, porque todavía no llegamos a la meta y mi hijo necesita el medicamento como sea. No quiero verlo sufrir, porque me da mucha pena verlo así".

Respecto al apoyo que han recibido, señaló que "es mucha gente que yo no esperaba que nos iba a ayudar de esa forma. Mucha gente, más el pueblo que nos ha hecho de todo, sobre todo para el día de cumpleaños (de Dante, quien cumplió 2 años el pasado 4 de julio)".

Asimismo, agradeció "el cariño de la gente" para su hijo. "Él tampoco se lo espera y él es el más contento, porque ve a toda la gente y su sonrisa no se le quita con nada", indicó.

"Los niños nos han entregado cartas, peluches, sobre todo para Dante, porque él es el personaje principal. A él le entregan el cariño y yo me siento muy feliz", finalizó.

¿Cómo donar a la campaña de los padres de Dante?

Quienes deseen colaborar en la campaña "Dante Contra Duchenne" pueden donar en alguna de las siguientes tres cuentas:

Banco Falabella

Nombre: Fernando Jara (padre)

RUT: 19.968.680-1

Tipo de cuenta: Corriente

N° cuenta: 11510154944

Email: fernandokine1998@gmail.com

BancoEstado