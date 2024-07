Autora del libro sobre Cathy Barriga: "Es carismática, pero ha sabido jugar con el tema de la lástima"

07 jul. 2024 - 12:48 hrs.

¿Qué pasó?

Ayer sábado 6 de julio se lanzó el libro “Cathy Barriga, la perla negra de la UDI”, escrito por la periodista Laura Landaeta. La profesional visitó esta mañana los estudios de Meganoticias Alerta, donde conversó con Maribel Retamal.

En la charla abordó lo que fue la administración de Barriga en Maipú, pero también de su marido, Joaquín Lavín León, y de su suegro, Joaquín Lavín Infante.

¿Qué dijo Landaeta?

“Este es mi sexto libro y no estaba tan convencida de escribirlo, pero tras hacer un par de entrevista y ver el portal de trasparencias, me encontré con varias sorpresas. ¿Cuáles? Me di la lata de cotejar información en igual periodo de Barriga y Joaquín Lavín padre en Las Condes y vi cosas que me llamaron la atención. Irregularidades, contrataciones pocas claras, poco apego a los códigos de licitaciones... Por ejemplo, una empresa de luminaria, son socios de Odebrecht, la que está metida en escándalos de corrupción”, expuso de entrada.

Agregó que “cuando ambos eran alcaldes (Barriga y Lavín padre), cada uno en su comuna, ambos tienen problemas de licitaciones, algo que debería ser investigado por la justicia”

Consultada si detectó otras irregularidades, dijo que "encontré otras contrataciones que no tienen una justificación real. Maipú, por ejemplo, tenía farmacia ciudadana y todos sabemos que los medicamentos comprados por Cenabast son más baratos, pero ahí se realiza la entrega de estos medicamentos desde el municipio a precios más altos... Otro, una peluquera que licita para entregar empanadas un 18 de septiembre y son 3 veces más caras".

Personalidad de Cathy Barriga

“Cathy Barriga cautivó al público por décadas. Tenía mucha cercanía... Ella es carismática, pero ha sabido jugar con el tema de la lástima. Ha hecho carrera muy inteligentemente pensada”, prosiguió.

“No tengo tan claro si ella habrá tenido la capacidad de gestionar todo lo que se achaca judicialmente... Tuvo varias denuncias en la municipalidad por mal trato. Son empujones y abusos cometidos por sus guardias de seguridad... Lo más grave es que su mano derecha (una funcionaria) la acusa de haberla golpeado varias veces (cachetadas)... Varias personas terminaron con tratamiento psiquiátrico por el acoso que les provocaba. Son dos denuncias por empujones y otra por cachetada. Y hay una que involucra a Lavín hijo”, sostuvo.

Joaquín Lavín hijo

La periodista también se refirió a la injerencia del esposo de Barriga en la municipalidad de Maipú.

“Él entregó correos a Fiscalía donde pedía despidos, contrataciones, pagar a proveedores... Administraba desde las sombras la comuna de Maipú, junto a Barriga, algo que es improcedente... Al leer sus correos y hablar con trabajadores, ellos decían que Joaquín daba instrucciones... Ahí se debe ahondar en las investigaciones”, dijo.

Para finalizar, comentó que “a él se le acusó siempre que estaba ausente del parlamento, porque estaba en Maipú. Ahora, para saber si hay un ilícito de él, que la justicia investigue”.

