Conductor de app de transporte transitaba en auto con 213 multas sin pagar y documentos del auto vencidos

05 jul. 2024 - 11:32 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este viernes, funcionarios del Ministerio de Transportes, en conjunto con Carabineros, realizaron nuevas fiscalizaciones vehiculares, esta vez en la comuna de La Reina, en la Región Metropolitana.

Dentro de los diferentes vehículos controlados, llamó la atención el caso de un conductor que se encontraba manejando un auto con 213 multas sin pagar, y que además tenía los documentos vencidos.

Óscar Carrasco, secretario ejecutivo del Programa de Fiscalización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), aseguró que el vehículo será retirado de circulación, al igual que otros tres autos y 12 motos que habían sufrido la misma sanción hasta las 9:30 de la mañana.

Conductor trabajaba en app de transporte informal y arrendaba el vehículo

Según detalló Carrasco, el conductor del vehículo se encontraba "trabajando en una aplicación de transporte informal", en particular Didi. Además, explicó que al parecer se trataba de un vehículo arrendado que tenía la documentación vencida.

Auto fiscalizado con 213 multas

El conductor del vehículo era un ciudadano venezolano, quien explicó a Mega que le arrendaban el auto y que debía pagar una cuota diaria de acuerdo a sus ganancias. El sujeto explicó que al momento del control se encontraba transportando pasajeros: "Estoy ganándome la vida honradamente... tengo que buscar cómo darle de comer a mi hija".

El sujeto comentó que no tenía conocimiento de las multas que poseía el vehículo, ya que a él no le habían aplicado ninguna. "Tengo poco tiempo de arrendado el carro, como hace dos semanas. Me habían dado unos papeles del carro", manifestó.

Acumulaba $11 millones en multas

Sumando el total de todas las multas que acumulaba el vehículo, el valor que debía pagar es de $11 millones, una cifra superior a la del mismo valor del auto Chevrolet fiscalizado. "Para ser sincero, no me sorprenden las 213 multas", confesó el conductor venezolano.

La gran mayoría de las sanciones son por no haber transitado con dispositivo electrónico de TAG en las diferentes autopistas concesionadas.

Ante esta situación, desde el estudio de "Mucho Gusto" manifestaron la necesidad de que prontamente se publique el reglamento de la denominada "Ley Uber", la que justamente buscará fiscalizar este tipo de situaciones irregulares que se viven con las apps de transporte en el país.

