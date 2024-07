Vehículo de aplicación fue retirado de circulación mientras iba con pasajera a bordo: Mujer tuvo que continuar a pie

04 jul. 2024 - 16:05 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva jornada de fiscalizaciones se efectuó este jueves en la comuna de Recoleta, en la Región Metropolitana, donde se registraron múltiples retiros de vehículos de circulación por diferentes infracciones a la Ley de Tránsito.

Una de las situaciones que más llamó la atención involucró a un conductor de aplicación, quien se trasladaba con una pasajera a bordo. La mujer tuvo que descender del vehículo y continuar su camino a pie.

"Son las reglas del juego"

Esta drástica medida se debe a que las aplicaciones de transporte y movilidad aún no están reguladas en Chile y los vehículos no cuentan con los permisos correspondientes para brindar este servicio, por lo que quienes lo hacen se exponen a multas.

El periodista de "Mucho Gusto", Danilo Villegas, conversó con el conductor afectado, quien reconoció que está al tanto de que está cometiendo una infracción. "Son las reglas del juego", manifestó fuera de cámara.

Pasajera tuvo que continuar a pie/Captura Mega.

El hombre comentó que trabaja para la aplicación DiDi desde hace al menos cuatro meses y que si bien tenía otro trabajo, sus ingresos eran insuficientes, por lo que recurrió a la app de transporte para obtener una fuente de ingresos adicional

"Tampoco me voy a dar a la fuga… No tengo muy claro como es el tema, no sé dónde tengo que ir a buscarlo ni nada. Tengo entendido que parece que hay una devolución de dinero (por parte de la aplicación), pero es bien engorroso", señaló.

Consultado respecto a si conocía sobre la tramitación del reglamento de la "Ley Uber", el hombre manifestó que "mucha gente espera la respuesta de si realmente podemos transportar pasajeros. Está ahí durmiendo todavía en el Concreto".

Auto de alta gama sin patente

Esta no fue la única situación que el espacio matinal de Mega constató en terreno. Durante la misma fiscalización, un automóvil de alta gama recibió una infracción por circular sin sus placas patentes.

En concreto, el sujeto se trasladaba en su lujoso auto Mercedes Benz modelo A200 D con la patente provisoria vencida y con los vidrios polarizados. "Compré el auto en un remate hace un año y estaba así", dijo su acompañante, quien afirmó haber sido multados por la misma situación anteriormente.