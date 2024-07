Su plan era el e-commerce, pero fue por Nvidia: El chileno que apostó antes que todos por la marca más valiosa del mundo

01 jul. 2024 - 10:11 hrs.

¿Qué pasó?

Hace un par de semanas Nvidia marcó un hito al convertirse en la marca más valiosa del mundo, llegando a cotizarse en US$ 3,3 billones en la bolsa. En ese sentido, son muchas compañías que buscan aliarse con la estadounidense.

En ese sentido, Digevo, una empresa nacional de tecnología, logró convertirse en partner de Nvidia, ejecutando juegos en servidores de la nube de alto rendimiento y los transmitirá a los dispositivos físicos de los usuarios con latencia ultrabaja.

El chileno que apostó por Nvidia antes que todos

Pero antes de la euforia que existe por Nvidia actualmente, hubo un chileno que invirtió antes que todos en la compañía: Fernando Gómez, socio y CEO de DVA Capital.

Según con las conversaciones que tuvo el propio Gómez con el Diario Financiero, en 2018 ya observaba minuciosamente como el e-commerce iba ganando terreno con empresas como Amazon. Es por esa razón que, junto a unos socios, emprendió el viaje a Seattle para conocer las operaciones de Microsoft y de los gigantes del retail Costco y Nordstrom.

DVA Capital

En ese periplo, llegó incluso a reunirse con ejecutivos de Apple, Ebay y Visa. Por aquel entonces, DVA Capital tenía inversiones en Applied Materials, compañía que fabrica máquinas para un parte de los procesos de los chips. "En esa semana conocimos a otra empresa, KLA Tencor, que se dedica al control de calidad de los semiconductores”, señala Gómez al mentado medio.

Las conversaciones que cambiaron el rumbo de todo

Gómez relata que fue un ingeniero italiano de esa empresa el que le cambió el paradigma de todo. ‘Ustedes han estado hablando todo este rato, now, you listen to me! (¡ahora, ustedes me escuchan!)’”, dijo el europeo.

Esa conversación le habría hecho valorar el potencial del mercado de los chips. "Nos contó cómo funcionaba la digitalización, qué era lo importante, cómo se dividían los procesos y cómo cada compañía de esta industria que aparentemente competían al final eran actores complementarios", comentó.

Tras esa charla, el objetivo cambió. Ahora los planes nos estaban en invertir en el e-commerce, sino en la industria de los chips. De esa manera, en abril de 2019, debutó en el mercado el primer fondo temático chileno. “Silicon Fund”, y que tenía una cartera de 16 empresas, entre ellas Nvidia, todas con una misma ponderación y vinculadas a la cadena de producción de la industria de chips.

"En ese momento nadie sabía que Nvidia iba a explotar en la bolsa cinco años después. La decisión fue invertir en un grupo de empresas que, si bien competían un poco entre sí, también eran complementarias, porque algunas diseñan, otras fabrican y unas aportan las máquinas que se necesitan para este negocio. Es decir, tomamos la cadena de producción completa", apuntó.

Desde el comienzo a la actualidad, el fondo registra una rentabilidad de 265%. Cuando el "Silicon Fund" comenzó sus operaciones, adquirió acciones de Nvidia a Us$ 4,67 cada una. Hoy, el valor de cada título es de US$ 127.

