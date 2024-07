Elaborarla vale más que su valor: ¿Qué dijo el Banco Central sobre una posible eliminación de la moneda de $10?

01 jul. 2024 - 09:41 hrs.

¿Qué pasó?

Desde noviembre de 2017 que el Banco Central está autorizado a dejar de emitir monedas de $1 y $5 —por su bajo valor adquisitivo—, lo que significó que la de $10 pasara a ser la moneda más chica de la economía chilena.

La existencia de los $10 aún se argumenta por los valores que hay en el comercio: como los precios de muchos productos o servicios terminan con la cifra de 990, esta moneda se requiere para darle el respectivo vuelto al cliente o consumidor.

Sin embargo, hay factores que instalan el debate de qué debiera hacerse con la moneda de $10. Por un lado, están los comerciantes —como los quiosqueros de Santiago Centro, que solo usan dinero en efectivo—, que aseguran que su clientela usa cada vez menos este metal.

Por otra parte, están los expertos, quienes abordan los efectos económicos que tendría el eventual término de su emisión.

El futuro de la moneda de $10

Eliana Garrido es dueña de un quiosco y expresó a Meganoticias que, "para mí, no es fundamental mantenerla, porque yo no tengo nada que diga '$1.990' o '$2.990'; no uso esa cifra. La gente no las quiere tener (las monedas de $10), usted camina y se las encuentra botadas".

El abogado y numismático Bruno Rodríguez Carapelle, administrador de la cuenta de Instagram @monedas_con_historia, comentó que "si no la tuviéramos se nos reduciría el cono monetario", hoy también conformado por las monedas de $50, $100 y $500; y los billetes de $1.000, $2.000, $5.000, $10.000 y $20.0000.

Pero, además, "las transacciones tendrían que ser necesariamente de $50 en $50; al menos las que son en efectivo, porque esa sería la moneda de menor valor. Eso también puede tener un efecto económico", agregó el especialista.

El costo de elaborar una moneda de $10

Otra arista importante es la que mencionó Alejandro Weber, decano de la facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, quien planteó el antecedente de que "la elaboración de monedas tiene costos de fabricación, de almacenaje y de transacción".

En ese sentido, el debate por la continuidad o fin de la moneda de $10 se sustenta en el hecho de que su costo de producción es alto, incluso más elevado que el propio valor que representa.

"Es una moneda con cobre, aluminio y níquel, que no son metales precisamente de bajo costo. En general, se ha dado que el valor de producción es más alto que el valor que está inscrito en la moneda", declaró Cecilia Feliú, gerenta tesorera del Banco Central.

Entonces, ¿desaparecerá la moneda de $10?

A pesar del alto costo que representa su elaboración, el Banco Central descarta la idea de retirar de circulación a la moneda de $10.

"Es una moneda altamente demandada y utilizada, porque es transaccional (se entrega en el vuelto para el cliente o consumidor). Por lo tanto, los pequeños comercios la requieren mucho", añadió Feliú.

Desde el organismo complementaron que una eliminación de la moneda de $10 podría generar una distorsión en el cono monetario.

