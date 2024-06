¿Lloverá en Santiago? Jaime Leyton entrega su pronóstico del tiempo y habla de "ola de calor de invierno"

29 jun. 2024 - 09:38 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, entregó su pronóstico del tiempo para los próximos días, donde se refirió a la chance de lluvias.

El profesional, además, dijo que Santiago presenta "malas condiciones de ventilación", haciendo un llamado a la precaución.

¿Lloverá en la región Metropolitana?

En conversación con Daniel Silva, conductor de Meganoticias Alerta, el experto dijo que “se podría producir una ola de calor de invierno en los próximos días”, debido a que las máximas temperaturas superarán los 20 grados hasta el martes.

Interrogado directamente por precipitaciones, Leyton respondió: “No se vislumbra ninguna posibilidad de precipitaciones en los próximos 8 ó 9 días”.

Sin embargo, no se quedó ahí y fue aún más enfático. “Reitero, no se pronostica lluvias en 3 días y no se vislumbra un sistema frontal en la capital en los siguientes 9 días”.

