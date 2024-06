Pasajeros le reclamaron a conductor de micro por ir a exceso de velocidad en Valparaíso y dejó abandonado el bus

29 jun. 2024 - 04:39 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este viernes los pasajeros de un microbús que circulaba por las calles de Valparaíso, encararon al chofer del bus, ya que este conducía a exceso de velocidad, lo que generó preocupación y molestia en los pasajeros.

Ante el reclamo de los pasajeros, el conductor decidió detener la micro y de forma prepotente enfrentó a las personas que iban a bordo del bus para, luego, abandonar la máquina en el lugar.

Chofer va a alta velocidad en Valparaíso

Sin embargo, posteriormente el trabajador regresó al lugar, puesto que los pasajeros lo llamaban para que regresara y continuara con el recorrido, pero la discusión no terminó ahí.

Los hechos quedaron registrados en un video que fue difundido por redes sociales y medios de la quinta región, en el que se puede notar la molestia de las personas por la temeraria conducción del sujeto, pero él también demostró su enojo por la petición de las personas de reducir la velocidad.

Todo esto ocurrió en el sector de Bellavista, Valparaíso, durante la tarde de este viernes en una micro de la línea 510.

En el video se puede escuchar al conductor gritándole a una persona en particular que se bajara de la micro y que si eso ocurría, él continuaría con el recorrido habitual. Esta persona, al no hacer caso al conductor, este último se fue dejando botado el bus, ya que la persona señalada por él decía, "yo no me voy a bajar".

Los pasajeros de una micro de la línea 510 denunciaron que el conductor abandonó la máquina después de que le reclamaran que manejaba de manera imprudente. Esto ocurrió durante la tarde de hoy en el sector de Bellavista, en Valparaíso.



Finalmente, el pasajero apuntado descendió del vehículo, no sin antes exigirle al chofer que le devuelva el dinero del pasaje que pagó. Ante esto, comenzó un intercambio de golpes por ambos involucrados, por lo que el resto de los pasajeros tuvo que intervenir para separarlos.

De momento se desconoce qué ocurrió con el conductor del autobús, sin embargo, esta no es primera vez que los usuarios denuncian que las micros en Valparaíso circulan a alta velocidad, ya que en marzo de este año se hizo viral un video en que un bus recorre las calles a exceso de velocidad.

