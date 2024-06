Acusado por muerte de universitarias en Santo Domingo en medio de un accidente reconoce que consumió alcohol

29 jun. 2024 - 13:47 hrs.

¿Qué pasó?

Fue a fines de marzo cuando dos jóvenes universitarias murieron en un accidente de tránsito en la localidad de Santo Domingo, región de Valparaíso. El responsable habría sido un hombre que conducía con 1,24 gramos de alcohol por litro de sangre, según había arrojado la alcoholemia.

A meses de ocurrido aquel fatal hecho que terminó con la vida de Trinidad Bunster (20) y Agustina Espinoza (19), ambas estudiante de segundo año de Derecho de la Universidad del Desarrollo, José Venturino Saporte, el imputado por este hecho, reconoció haber consumido alcohol en aquella oportunidad.

La declaración de Venturino

A pesar de que Venturino estudia la misma carrera y en la misma universidad en la que lo hacían las víctimas, aunque en cuarto año, insistió en que "no las conocía".

En su intervención, el estudiante recordó que esa noche estaba con un amigo y fue este quien le habría sugerido invitar a las víctimas, lo que finalmente se concretó.

"Yo no las conocía, ya que eran alumnas de la carrera de Derecho, pero de segundo año y yo estoy en cuarto… Javier lo organizó todo y me indicó dónde se estaban quedando", dijo.

Acto seguido, rememoró el accidente, donde perdió el control del vehículo en las cercanías del camino Las Brisas. Unas de las preguntas que se le hizo en la audiencia fue si había ingerido alcohol, lo que él reconoció.

"Estaba manejando a 90 ó 100 kilómetros por hora, pero no recuerdo la velocidad, porque no iba pendiente del tacómetro, sino lo que estaba delante mío. No recuerdo como se produjo el accidente, solo recuerdo que afronté una curva y luego desperté en pavimento fuera del auto", expuso Venturino.