La caída de un macetero a la calle y gritos pidiendo ayuda: Revelan los minutos previos a la muerte de Nayara Vit

27 jun. 2024 - 11:05 hrs.

Rodrigo del Valle fue absuelto esta semana del delito de femicidio en contra de su expareja Nayara Vit, luego de que el tribunal estimara insuficientes las pruebas que lo inculpaban.

Mega Investiga tuvo acceso a diversos registros de la investigación, por ejemplo, de la noche del 7 de julio del 2021, cuando la modelo brasileña perdió la vida al caer del piso 12 del departamento que compartía con el sospechoso en Las Condes.

La extraña actitud de Rodrigo del Valle previo a la muerte de Nayara Vit

En las imágenes de una cámara de seguridad se ve a del Valle, con una actitud extraña, en el ascensor que lo dirigía hacia su departamento, a eso de las 22:30 de la misma noche en que Nayara Vit falleció.

En concreto, al momento de entrar al respectivo ascensor, el hombre mantuvo una postura corporal inestable, tambaléandose por un segundo hacia la derecha.

Rodrigo del Valle en el ascensor previo a la muerte de Nayara Vit

Pero eso no es todo, ya que durante un instante, y con una evidente molestia, dio un golpe de puño en uno de los costados de la estructura.

La caída de un macetero hacia la calle

Con el paso de las horas fueron pasando más acontecimientos. Lo anterior, debido a que se registró la caída de un macetero desde las alturas hacia una calle, casi a las 23:00 horas.

Cabe destacar que el macetero en realidad fue lanzado, presuntamente por el empresario, segundos después de que Nayara Vit pasara con su vehículo de color blanco, cuando recién llegaba al edificio.

Al parecer, hasta allí la modelo jamás se dio cuenta de este hecho, ya que más tarde fue captada tomando el mismo ascensor que del Valle, con una actitud normal, revisando su celular. Estos fueron los últimos momentos con vida de ella.

La caída del macetero captada en una cámara de seguridad

La llamada por una emergencia

A partir de ese instante se reportó la desgracia, una vez que vecinos llamaran a emergencias para avisar de gritos y sonidos extraños en uno de los departamentos.

Fue allí cuando la modelo brasileña cayó desde el piso 12, lo que derivó en la llegada de Carabineros, en lo que hasta ese momento se definía como un presunto suicidio.

Nayara Vit en el ascensor previo a su muerte

No obstante, unos días después, la Fiscalía Oriente instruyó realizar diversas diligencias que llevaron a acusar al empresario como el principal responsable de la muerte de Nayara Vit.

De ahí en adelante, se acogió a su derecho a guardar silencio y nunca más habló durante el juicio, hasta que fue absuelto del delito de femicidio, a 3 años del fatídico hecho.

"Escucho a una mujer que solloza"

Mega Investiga también tuvo acceso al testimonio de los vecinos la noche en que murió Nayara Vit, quienes entregaron algunos detalles de lo que escucharon.

"Estábamos con mi marido en la cocina cuando uno de mis hijos que estaba en el baño nos dice que por la ventana de ese baño se escuchan gritos de una mujer desesperada y sollozos pidiendo ayuda y auxilio", señaló una mujer.

La vecina indicó que "me acerco a la ventana de la cocina, donde efectivamente escucho a una mujer que solloza, que toma aire y grita 'socorro, auxilio' varias veces. Sonaba como asalto o violencia intrafamiliar", sostuvo.

Otra residente explicó que "después de que la niña (Nayara Vit) pidiera ayuda, de pronto se calló y no se escuchó nada. Lo único que se escuchó era el grito de un hombre".

No obstante, hay un relato que también fue revelador, y es el de la asesora del hogar de del Valle y Vit, que permanecía cuidando a la hija de ella en una habitación del mismo departamento.

"Yo desperté de los gritos de don Rodrigo (del Valle). Yo partí donde él y me dijo 'se tiró, se tiró'", sostuvo, aunque descartó escuchar una supuesta pelea.

¿Qué dijo Rodrigo del Valle en una declaración?

En medio de las diligencias, Rodrigo del Valle presentó una declaración, eso sí, más de cuatro meses después del deceso de la modelo brasileña.

En ese instante, explicó la actitud de ella, afirmando que "se veía que venía muy molesta. Se metió rápido al baño, abrió la puerta y le dije: 'Nayara, ¿dónde mier... estabas?' Estaba preocupado, pensé que te había pasado algo".

"Ella no me respondió nada, pasó por el lado mío. Yo le seguía preguntando qué pasaba y ella caminó hasta la terraza. Cuando me dispongo a ir para allá, veo que ella cae por la terraza", aseguró.

Un informe forense aportó datos relevantes

Un informe forense de la perito Vivian Bustos aportó datos relevantes del hecho, debido a que, según la profesional, en el cuerpo de la modelo había lesiones producidas antes de la caída y atribuibles a terceros.

Bustos explicó que "las lesiones que se observaron a nivel del cuello eran compatibles con maniobra de estrangulación manual".

Pero estas pruebas no inclinaron la balanza y para el tribunal no fueron suficientes, en parte, por ciertas desprolijidades iniciales en la investigación.

El veredicto de la jueza

Finalmente, la jueza María Inés González expresó que "la falta de trabajo oportuno en el sitio del suceso redundó en una serie de datos que no lograron precisarse y que resultaban esenciales, afín de poder determinar lo que habría acontecido aquel día".

"De haberse llevado a cabo una investigación exhaustiva, mínimo exigible ante la ocurriencia de la muerte de una persona, se habría podido contar con una serie de pruebas casi imposibles de sustituir con nuestros elementos", añadió.

Esto llevó a que Rodrigo del Valle fuera absuelto y que el tribunal considerara el hecho de que Nayara Vit, según se estableció en el juicio, consumía drogas y que previo a su muerte ya tenía intentos suicidas.

Ante esto, el abogado querellante, Octavio Sufan, recalcó que "el tribunal no se ha hecho cargo de toda la prueba producida. De lo que se leyó en el veredicto hay una multiplicidad de sesgos en contra de Nayara".

Por su parte, el fallo no fue unánime, y para la jueza Patricia Cabrera, la culpabilidad de Rodrigo del Valle había sido comprobada.

Por ahora, la Fiscalía estudia la presentación de un recurso de nulidad, mientras Eliane Marcos, la madre de la modelo, manifestó que "lo más importante para la hija de Nayara, es que sepa que su mamá no se quitó la vida, sino que la mataron".

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Todo sobre Nayara Vit