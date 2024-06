Las pruebas de la Fiscalía Oriente que no fueron suficientes para configurar la muerte de Nayara Vit como un femicidio

25 jun. 2024 - 14:08 hrs.

El empresario Rodrigo del Valle sólo declaró una vez ante la Justicia: el 23 de noviembre de 2021. Las otras dos versiones que existen en la carpeta investigativa tienen relación con lo que relató a carabineros minutos después de la muerte de Nayara en su living y lo que les ha comentado a sus amistades durante los dos últimos años.

Si bien han aparecido algunas contradicciones u omisiones sobre algunos hechos, siempre mantuvo la versión de que su pareja se lanzó por la terraza. De acuerdo al empresario, así fueron los momentos previos al fallecimiento de su pareja.

Ese martes 6 de julio de 2021 fueron a comer con unos amigos a un restorán en Las Condes. Tras terminar, Rodrigo del Valle regresó a su departamento solo, porque no tenía otro casco para Nayara, quien fue a buscar su auto a otro lugar.

“Me empecé a preocupar porque Nayara no llegaba, así que comencé a llamarla. Me empecé pasar películas, que quizá le habían hecho una encerrona, que la habían detenido por el toque de queda y me enojé conmigo mismo por no haberla traído”, dijo Del Valle al Ministerio Público.

En su enojo, le pegó un manotazo a un macetero chico que estaba en el borde de la terraza, el cual cayó a la calle. Luego, entró y se fue abrigar para ir a buscar a la modelo.

“Cuando salgo del dormitorio, entra Nayara, pega un portazo, tira la cartera al piso y se mete al baño (...) Dónde mierdas estabas, estaba preocupado, pensé que te había pasado algo (le dijo) (...) Ni siquiera me miraba, miraba como hacia el piso y al lado. Pasó por al lado mío, yo le seguía preguntando qué pasaba y ella caminó hasta la terraza”, relató.

Como pensó que estaba con problemas, el empresario declaró que fue hasta la terraza.

“Cuando me dispongo a ir para allá, veo que ella cae. Me fui a la terraza pensé que podía estar colgado de la baranda, ya que en marzo se había intentado suicidar y se había colgado de los barrotes de la terraza, pero no la vi. No estaba, miré hacia abajo y no se veía nada”, recordó Del Valle, quien sostuvo que eso lo desesperó.

“Se me iban las piernas, empecé a gritar Margarita, Margarita, la Nayara se tiró", indicó.

Rodrigo del Valle no quiso declarar durante el juicio. El Tribunal le dio la oportunidad al inicio y al cierre del proceso, pero optó por mantener silencio. Una estrategia que le sirvió, pues este martes, el Tercer Tribunal en Lo Penal de Santiago lo absolvió del cargo de femicidio por dos votos contra uno. En esa línea, la fiscal jefe de género de la Fiscalía Oriente, Carolina Remy-Maillet aseguró que estudiarán la opción de minoría para ver si hay posibilidades de presentar la nulidad y solicitar un nuevo juicio oral.

Mega Investiga tuvo acceso a la investigación y definió tres pruebas claves que usó la Fiscalía Oriente para definir que Naraya Vit no se quitó la vida, sino que su muerte pudo ser provocada por Rodrigo del Valle, a quien acusaron de femicidio con una pena de 20 años de cárcel.

Margarita, la asesora de hogar que conoce al imputado hace 20 años

Nuvia Margarita Ortega Molina declaró por primera vez el 17 de agosto de 2021. Ese día reveló que conocía a Rodrigo del Valle hace 20 años y que llevaba un tiempo trabajando con él y Nayara para, principalmente, apoyar a la modelo en el cuidado de su pequeña hija. Por eso su contrato consistía en una labor puertas adentro en el departamento.

Contó que, ese día, tuvo que hacerse cargo de la menor toda la tarde, pues Nayara se fue del departamento cerca de las 15 horas. Dijo que salió a varios lugares y que retornaron cerca de las 19 horas.

“No había nadie en el departamento, preparé la ducha y metí a G. a la tina. (...) Luego, le preparé una mamadera para acostarla, que se toma mientras mira el Ipad”, señaló Nuvia, quien indicó que terminó su jornada cerca de las 21 horas.

“Me acosté con ella y se quedó dormida. Me puse a ver videos en el Ipad y después de varios minutos sentí la moto de don Rodrigo llegar al edificio”, sostuvo.

La asesora al constatar que ingresó su jefe, se levantó para cerrar la puerta y acurrucarse con la pequeña para seguir durmiendo.

“Después entre que estaba medio dormida sentí que se cerraba la puerta principal, no sé si alguien había entrado o salido y luego ya no escuché nada más. Luego, escuchó que don Rodrigo comenzó a gritar: Margarita, Margarita, se tiró. Me levanté rápidamente y me encontré con don Rodrigo entre su pieza y la cocina: Margarita, se tiró, se tiró. Me acerqué a la terraza, miré hacia abajo pero como estaba oscuro no vi nada. Tampoco dije nada”, aseguró la mujer, quien en un momento pensó que era una “broma”.

“Si yo la vi, la vi, corrió y se tiró”, le insinuó el empresario con vehemencia. “Fui a la cocina y llamé por el citófono al conserje y le dije que Nayara se había tirado”, explicó Margarita.

Si bien, la asesora del hogar reveló que ni ella y Rodrigo del Valle llamaron a una ambulancia o la policía, Carabineros llegó al lugar a los pocos minutos para realizar las primeras declaraciones y resguardar el sitio del suceso.

El relato de Margarita pasó a ser una pieza clave para la Fiscalía. Es la testigo que podría haber presenciado los últimos minutos con vida de Nayara. Por lo mismo, fue citada a declarar en dos oportunidades más antes del inicio del juicio.

En su último testimonio, ocurrido el 31 de julio de 2023, lo primero que advirtió es que quería rectificar algunos hechos de los mencionados anteriormente. En esa línea, aseguró que con “don Rodrigo nunca hablamos del tema sucedido la noche que murió Nayara” y quiso hacer presente que “no escuché ninguna discusión” y gritos de auxilio.

“Aparte nunca escuché caer ningún macetero”, sostuvo la asesora de hogar ante la Fiscalía.

La cámara corporal del inspector municipal de Las Condes

Un macetero destruido en la mitad de la calle fue lo primero que llamó la atención a Ricardo Palma, quien estaba de turno en las rondas de seguridad en Las Condes. El funcionario señaló que esa noche, cerca de las 23.08, recibió un reporte de la central en que vecinos de Presidente Riesco con Las Torcazas habían escuchado gritos de “ayuda” de una mujer y se había escuchado un “disparo”.

Al llegar al lugar, Palma se encontró con un conserje que estaba verificando las denuncias.

“Me indicó que los vecinos le dijeron que había una pareja discutiendo con gritos, por lo que salió a mirar, viendo que había caído un macetero y había una pareja en los departamentos de al frente discutiendo. Al parecer ese ruido del disparo era la caída del macetero”, detalló en su declaración ante la policía el 13 de julio de 2021.

El inspector siguió avanzando hasta que se topó con un macetero quebrado de loza blanca. “Se nota que había caído de mucha altura y al acercarme me fijé que había una planta de ruda por su olor característico”, detalló el funcionario de Las Condes.

A los pocos minutos, Ricardo Palma recibió un nuevo llamado de su central de comunicaciones sobre “una mujer que se había caído” y que correspondía al edificio de al frente, cercano al hallazgo del macetero.

Ingresó al lugar y el conserje le señaló que tenía que darse la vuelta. En eso, otro funcionario de seguridad llegó y subió al departamento de Rodrigo del Valle. Por lo tanto, Ricardo Palma continuó su inspección por el jardín con una linterna.

“Hasta que me fijé que había una persona tendida en el piso. Me acerqué a verla, le tomé el pulso en el cuello y la mano, pero al parecer estaba fallecida, tenía múltiples lesiones y estaba boca abajo”, reveló el inspector, quien aclaró a la policía que toda su investigación quedó grabada por una cámara corporal que tenía adherida a su equipamiento de trabajo y que, incluso, había tomado fotografías de cómo encontró a la modelo brasileña.

Este testimonio también fue considerado de alto interés para la Fiscalía Oriente, pues ayudó a fijar las primeras pericias del cuerpo, cuya posición fue relevante para las conclusiones realizadas por el Servicio Médico Legal y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros.

Estos informes incluyeron las imágenes captadas por Ricardo Palma y permitieron a la perito forense Vivian Bustos, de Labocar, descubrir varias contradicciones de Rodrigo del Valle, quien había sostenido que su pareja había saltado por el balcón de la terraza desde el piso 12-

En esa línea, según el informe pericial 922, carabineros informó que “no existe consistencia” entre la posición de la afectada al momento de iniciar la caída con la posición del cuerpo “en el punto de término de la precipitación”.

Así, los peritajes de la policía uniformada, advirtieron que “no es compatible la versión de que la afectada se impulsó hacia adelante como en un piquero con la distancia de sólo 1,3 mt, de la vertical de la terraza en el punto de caída”.

Incluso, sostuvieron, que se hace “incompatible” el relato del salto con las roturas de las mallas en las dos terrazas inferiores, cuyas señales podrían demostrar que Nayara Vit intentó agarrarse de esas estructuras al momento de caer.

En resumen, el peritaje forense de Carabineros definió que “no hay explicación desde su testimonio para las numerosas y diversas lesiones que presentó el cadáver”. Por tanto, éstas fueron provocadas por una interacción “física violenta” producto de una agresión y acallamiento de una “estrangulación manual”.

Los vecinos y las mallas dañadas en sus departamentos

Otra de las pistas claves que aparece en el expediente del caso son los testimonios de los vecinos de Rodrigo del Valle y los daños que provocó la caída de Nayira. Por ejemplo, los departamentos 114 y 104 resultaron con evidente daño en las mallas protectoras que cubren sus terrazas.

En un piso, el sistema de seguridad quedó roto con la forma de una V y el otro con la figura de un círculo. Para los investigadores no quedan dudas que esos hallazgos fueron provocados por la víctima cuando habría sido arrojada por su pareja. Por tanto, según los peritajes, Nayara no podría haber saltado “como un piquero” de acuerdo a la versión del imputado.

A estos indicios se suman los relatos de algunos vecinos que escucharon gritos minutos antes del desenlace fatal. Uno de ellos fue empadronado en el edificio de enfrente por el lado de Presidente Riesco. Se trata de B. L. , quien indicó a la policía que su hija que estaba en el baño escuchó por la ventana los gritos de una mujer.

“Mamá, hay una mujer gritando auxilio, socorro. Fuimos a mirar con mi marido y escuchamos la voz de una mujer llorar”, reveló la residente, que de inmediato llamó a conserjería y a Seguridad Ciudadana

“Al momento de colgar la llamada y pasados unos segundos sentí un estruendo muy fuerte, por lo que volví a llamar a personal municipal, informando en esa ocasión que había oído un ruido similar a un disparo o golpe”, relató la vecina.

Misma descripción realizó L.Z.C. que trabajaba como asesora de hogar en el departamento de abajo de Nayara. Dijo que escuchó un golpe muy fuerte. “No sé si cayó de la cama o de la bañera, era un golpe tan fuerte que me asusté. (...) Los gritos no venían de adentro sino que desde arriba. Me quedé parada. Ella gritaba, era un dolor que era como si hubiese recibido una noticia tan fuerte que le faltaba hasta la respiración para seguir llorando”.

La testigo reveló además que dos semanas antes de que falleciera, “la escuché llorar, no sé qué problema tenía ella. Mi habitación estaba cerca de la cocina. Era como si le hubiesen cerrado la puerta y no la dejaran entrar. Era un llanto con desesperación”.

Para el 15 de julio próximo se espera la lectura de la sentencia por parte del Tercer Tribunal de Juicio Oral en la que entregará los argumentos jurídicos que explicarán por qué decidió absolver del cargo femicida a Rodrigo del Valle. Estos antecedentes también serán esperados por la Fiscalía Oriente, en especial las razones del voto de minoría, quien si estuvo favorable por condenar al empresario. Según el detalle, la fiscal Carolina Remy-Maillet evalurá si solicita anular este juicio para ir por un nuevo proceso.

