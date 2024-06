"El Messi" del Tren de Aragua: Cómo fue la caída de quien lideró doble secuestro en Paine

24 jun. 2024 - 10:40 hrs.

Son múltiples los casos de secuestros extorsivos que ha tenido que investigar en los últimos meses el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía Nacional, dando cuenta de que el delito ya es una realidad en Chile.

MEGA Investiga accedió a parte del expediente de uno de los casos registrados en la Región Metropolitana, donde consta la declaración de una de las víctimas, y que revela el modus operandi del crimen organizado para cometer estos ilícitos.

El hecho ocurrió en febrero pasado, cuando dos personas de nacionalidad venezolana fueron secuestradas en la comuna de Renca y luego fueron trasladados hasta Paine, donde los perpetradores exigieron el pago de 50 mil dólares, equivalente a cerca de $50 millones.

Quien lideró toda la operación fue también un venezolano, apodado “Messi”, que terminó detenido junto a otras dos personas que pertenecen el Tren de Aragua y están en prisión preventiva.

Las 27 horas de extorsión

El 7 de febrero pasado, cerca de las 8 de la tarde, se marcó el inicio de este caso. Dos amigos venezolanos llegaron hasta la calle Los Diamantes, en la comuna de Renca, para reunirse con Jean Carlos Escalona Castillo, de 29 años, conocido entre sus pares como el famoso futbolista argentino.

El motivo del encuentro fue una millonaria deuda que “el Messi” tenía con uno de los afectados. “Este sujeto se acercó a la ventanilla del auto, específicamente al costado del copiloto donde estaba sentado yo (...) y le indicó que solamente tenía una parte de la deuda, la que le pagaría en efectivo y que el resto se lo iba a transferir más adelante (...) luego de esto, apareció por esta misma ventanilla un sujeto, portaba un arma de fuego, quien comenzó a gritarnos e intimidarnos, obligándonos a descender del vehículo y subirnos a los asientos traseros”.

La víctima declaró en la investigación que durante el trayecto desde Renca al destino final, le advirtieron a su amigo que eran del Tren de Aragua y amenazaron con matar a su familia. “Debía pagarles dinero para que no le hicieran nada, solicitándole $50.000.000, él les decía que no tenía esa plata, que no les podría pagar, pero ellos insistían en que sí, como si lo tuviesen estudiado desde antes, ya que le hablaron incluso de la familia que tiene él en Venezuela, prácticamente sabían todo de él”.

De acuerdo al informe policial, en total fueron 8 sujetos, todos extranjeros, los que participaron de la operación, “generando incluso un cambio de automóvil para finalmente ser llevados a un lugar de cautiverio en el que los mantuvieron retenidos en contra de su voluntad por alrededor de 27 horas”. En preciso, se utilizó una caballeriza utilizada para el coleo de toros, una práctica deportiva venezolana, en un fundo privado en Paine.

La liberación y la caída de “el Messi”

Una vez en el sitio rural, la facción del Tren de Aragua insistió con sus amenazas, y ante la negativa de cancelar la millonaria suma, le pidieron al extorsionado su teléfono y las claves bancarias, para transferir dinero.

Junto con esto, la víctima que declaró en el proceso sostuvo que “le decían que comenzarían a contactar a sus familiares para que reunieran el dinero por él, reiterando nuevamente que si esto no era pagado, nos matarían a los dos (...) debo hacer presente que, en ese intertanto nos estaban fotografiando y grabando videos, ya que se activaba el flash de los celulares, me imagino para enviárselas a los familiares y amigos con la finalidad que pagaran el dinero por su rescate”.

“El Messi” estuvo a cargo de vigilar a los secuestrados, por lo que estuvo en todo momento al interior del lugar de cautiverio, y llevó al principal afectado por la extorsión a un vehículo, quien fue trasladado a otro sitio. La víctima declaró que en “todos los momentos en que me encontré a solas con él no me platicaba mucho, solamente me decía de vez en cuando que estuviera tranquilo, que (mi amigo) se estaba moviendo para pagar y que una vez que pagara me liberarían a mí”.

Lo cierto es que su pesadilla estaba pronta a acabar. En horas de la noche del 8 de febrero, el rehén que permanecía con la cabeza tapada con una camiseta blanca, se percató de movimientos extraños en el lugar.

“Siento que viene alguien corriendo, por lo que me quité la polera y ví que era “el Messi" el cual me dijo que venían unos autos acercándose al campo, yo me senté en la cama y me percaté que él estaba muy asustado, no sabía qué hacer, prácticamente se quedó escondido conmigo en ese lugar esperando que no nos vieran, luego al paso de unos segundos, sentí muchos pasos, como si fueran corriendo directo hacia la habitación, hasta que siento varios gritos fuertes de policía, quienes detuvieron de forma inmediata al "Messi” y me sacaron de la habitación”.

Tras ser esposado, el integrante del Tren de Aragua declinó cooperar en la investigación y, según consta en el expediente, sólo señaló: “Deseo hacer uso de mi derecho a guardar silencio”. En el sitio del suceso, la policía encontró en su poder una pistola adaptada, con un cargador y cinco cartuchos calibre .380 sin percutir, además de tres teléfonos celulares de alta gama y cinta adhesiva, que fue utilizada para atar a las víctimas.

“Coleo”, redes sociales y cámaras permitieron la caída de la banda

Previo a que los efectivos de la BIPE de la PDI llegaran hasta el fundo de Paine, ubicado 60 kilómetros al sur desde el punto cero del secuestro, tuvo lugar una negociación con los captores, que permitió liberar a una primera víctima, quien fue abandonado por los captores en Rancagua y luego se trasladó por sus propios medios hasta la comuna de Quinta Normal, donde fue encontrado por funcionarios policiales, a quienes entregó los primeros antecedentes.

Esto, dio paso a que se analizaran cámaras de seguridad, pórticos de autopistas, georreferenciación de teléfonos, uso de tarjetas bancarias y registros en redes sociales, entre otras diligencias, que fueron claves para dar con el lugar donde se mantenía retenida la segunda persona y determinar la identidad de quienes participaron del secuestro extorsivo.

Esto último ocurrió con Anderson Gutierrez Araque, que utilizó la tarjeta bancaria de una de las víctimas para realizar una serie de compras, y su perfil en Facebook e Instagram permitió revelar que practicaba “coleo” y que tenía varias publicaciones con caballos en el fundo de Paine, permitiendo a la policía hacer match directo con su vinculación con el plagio.

Su detención se logró el 14 de febrero, en Rancagua, luego de un seguimiento a un vehículo que utilizó en la operación delictiva. También, se logró capturar en Los Ángeles a otro sujeto, identificado como José Gregorio Guzmán Vera, que tenía en su poder otro auto vinculado al secuestro, y que es conocido por ser uno de los encargados de importar el coleo de toros a Chile.

Los tres imputados se mantienen en prisión preventiva y arriesgan altas penas de cárcel en caso de ser condenados.

MEGA Investiga accedió a información de la PDI que registra un alza en el delito de secuestro, desde enero al 17 de junio de 2024, en comparación al mismo periodo del año anterior, identificando 30 ocurrencias versus 21, en el 2023.

El último hecho se registró en Antofagasta, donde el OS9 de Carabineros logró la detención de nueve personas de nacionalidad extranjera por su presunta participación en una serie de plagios ocurridos en la región nortina.