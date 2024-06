Atacan con bombas molotov taller mecánico en Penco: Dueño denuncia que fue en represalia por detención ciudadana

25 jun. 2024 - 12:40 hrs.

¿Qué pasó?

Seis vehículos resultaron completamente quemados tras un grave ataque incendiario a un taller mecánico de Penco, región del Biobío. Su dueño asegura que el atentado fue en represalia por una detención ciudadana.

El incidente ocurrió el miércoles pasado, un día después de que el afectado, identificado como Diego Sáez, sorprendiera y detuviera a un menor de 15 años robando en su local de reparación de automóviles, ubicado en la calle Chacabuco.

Dueño asegura que ataque fue en represalia

Según consigna Canal 9 Biobío Televisión, el martes en la tarde, horas después de que un tornado pasara por el sector, la familia del joven aprehendido llegó hasta el recinto para amedrentar al mecánico.

En menos de 24 habrían concretado sus amenazas. De acuerdo a lo que registraron las cámaras de seguridad de la calle, una persona llegó de madrugada al lugar y lanzó tres bombas incendiarias de tipo molotov.

Cámaras de seguridad del sector/Canal 9 Biobío Televisión

El saldo fue de seis autos siniestrados, los cuales estaban avaluados en más de $80 millones. "Quedé prácticamente en la calle. Es un monto bastante grande, ya que trabajo con vehículos de alta gama", declaró Sáez al medio regional.

El dueño del taller incendiado manifestó que "me vi afectado después de un robo por represalias de la familia de un menor que está perdido en las drogas (…) Un incendio no me lo esperé, me golpeó bastante fuerte".

El hombre contó que ya hizo las denuncias correspondientes y que quiso hacer su caso público porque "no quiero que esto quede impune. Hoy en día esta calle no tiene el resguardo necesario, tenemos mucho tráfico de drogas y robos".

Vehículos sinestrados/Canal 9 Biobío Televisión

En este sentido, solicitó un aumento en la dotación de Carabineros. "Necesitamos ayuda para mejorar estas condiciones y que esto no vuelva a ocurrir. Es un atentado terrorista, no tiene otro nombre", expresó.

Cabe destacar que la víctima ya había realizado una denuncia ante la institución en el momento en que descubrió al menor robando.

Luego del incendio, la Fiscalía de Flagrancia, a través del Departamento de Criminalística de Carabineros (Labocar), realizó un primer peritaje, ordenando luego un segundo estudio a Bomberos. Por el momento se espera que la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros tome las declaraciones a la víctima y a los testigos.

