Directora del INDH sobre el estallido social: "No hubo violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos"

24 jun. 2024 - 12:53 hrs.

¿Qué pasó?

La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, afirmó en una reciente entrevista que durante el estallido social de 2019 "no hubo violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos".

La calificación de las violaciones a los Derechos Humanos fue un tema que generó controversia al interior del instituto durante la gestión del anterior director, Sergio Micco.

¿Qué dijo la directora del INDH?

"Yo creo que no hubo violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, porque para que se dé la sistematicidad tiene que haber un acuerdo entre distintos órganos del Estado, instituciones del Estado", dijo Contreras en entrevista con Tolerancia Cero.

"Pero sí creo que fue generalizada, evidentemente hubo violaciones a los Derechos Humanos", agregó al señalar que esta fue una larga discusión en el consejo del instituto.

Consuelo Contreras, directora del INDH (Aton)

Respecto a la postura de Micco y las críticas que recibió en su momento, por también afirmar que no hubo violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos durante el estallido, Contreras dejó en claro sus diferentes posturas.

"No es lo mismo, no opinamos lo mismo. Sergio decía o dice que no son sistemáticas ni generalizadas", sostuvo en el programa de CNN Chile.

"Yo creo que no son sistemáticas, pero sí debería investigarse si hay patrones, yo no soy juez. Hay patrones que dan las pistas de que hay generalización", afirmó Consuelo Contreras.

Violaciones a los Derechos Humanos en el estallido social

De acuerdo a las cifras del INDH en octubre de 2023, durante el estallido social hubo un total de 3.777 víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, cuyo promedio de edad es de 26 años. De estas víctimas, 591 corresponden a niños, niñas y adolescentes, y 959 a mujeres.

Del total de víctimas, 3.581 personas (94,8%) sufrió algún tipo de lesión física. Siete personas fallecieron. 194 víctimas mujeres denunciaron hechos de violencia sexual.

Por otro lado, de un total de 3.216 querellas presentadas, solo en 33 de ellas existían sentencias condenatorias a cuatro años del estallido social.

