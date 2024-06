Buscan a joven de 15 años que desapareció tras ir al colegio hace una semana en La Cisterna

19 jun. 2024 - 17:27 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles se cumplió una semana desde que se le perdió el rastro a Dafne Zapata Campos, joven de 15 años que desapareció cuando se dirigía a su colegio, en la comuna de La Cisterna, Región Metropolitana.

En medio de la desesperada búsqueda que realiza la familia para dar con su paradero, la madre de la estudiante conversó con Meganoticias Ahora para entregar más detalles de lo último que supo de ella.

"Me llama una compañera y me dice que no ha llegado al colegio"

"El miércoles 12 de junio ella sale rumbo al colegio. Dos semanas yéndose sola y ella siempre me iba 'whatsapeando', diciéndome en qué parte iba", comenzó señalando Francisca.

Dicha rutina entre ambas nunca había tenido percances, hasta ese día. "Pierdo el rastro de ella a las 08:26 horas. Me llama una compañera de ella y me dice que no ha llegado al colegio, porque ellas tenían una presentación", agregó la madre de Dafne.

Desde ese momento comenzó la pesadilla. A pesar de intentar comunicarse con ella, su hija no le contestaba. "Yo altiro le empecé a enviar mensajes. Hasta las 08:33 horas ella me recibió los mensajes, dos tickets, pero no me respondió ninguno", relató.

"Esperé que llegara mi esposo a la casa y salimos a buscarla. La busqué en el Intermodal, en cada piso y nada. Después llamé a las amigas, si alguien sabía algo, algún contacto y nada", recordó la mujer.

De acuerdo a su versión, el tiempo de traslado entre la casa y el establecimiento "es bien cortito. Si hay taco, 15 a 20 minutos, ese es el tramo, si es que llegaba a haber taco".

Investigación por la desaparición de Dafne Zapata

Sobre la investigación de la PDI, Francisca indicó que "la única respuesta que he tenido hasta el momento es que están esperando una orden de Fiscalía para empezar a indagar más en el tema".

"Ya descartaron la parte familiar y de amistades. Ya no hay nada que hacer ahí. Ahora estamos en el tema del rastreo del celular y dónde fue su última ubicación", expuso.

La madre de Dafne aseguró que la búsqueda es "mucha burocracia para el sistema. Se demoran mucho, esperar una firma... cuántos días más. Mi hija lleva siete días perdida".

"Estamos hablando de una niña de 15 años, una adolescente. Yo no sé más a dónde ir, he ido a Fiscalía... dicen que solamente hay que esperar órdenes, órdenes, nada más que eso", cuestionó.

Descarta que se trate de una desaparición voluntaria

Respecto a una posible huida de la casa por temas personales, Francisca afirmó que la conducta de su hija "siempre ha sido la misma. Ella es una adolescente bien para adentro, llegaba a la casa, a almorzar y se iba a su pieza. Y como todo adolescente, pasaba metida en el celular".

"Pero más allá que tenga algún problema... no, nada, porque ella siempre iba a hablar conmigo. 'Mamá, mira, cómo encuentras a este niño', me decía. Y yo le decía 'pero Dafne, no, mira...'. Yo siempre le daba consejos de mamá, porque obviamente jamás voy a querer que algo malo le pase", comentó.

"Todos me dicen que quizá hubo alguna discusión, pero nada... íbamos hablando súper bien en la mañana", agregó.

"Si ella me está viendo, que vuelva"

"Sinceramente, en un momento yo dije 'ya, se juntó con alguien. Quizá, le fue mal y está ahora...' yo como mamá siento que ella está mal. Como mamá no puedo estar tranquila", expresó Francisco.

"Yo siento que quizá se juntó con alguien, le fue mal... sinceramente, dónde estará. Si ella me está viendo, que vuelva, si yo soy su mamá, que yo soy la única persona que la va a entender, que la va a ayudar si es que necesita algo, porque en la casa uno va a estar mejor que en cualquier otro lado", finalizó.