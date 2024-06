Minsal confirma que hay más de 2,8 millones de personas en listas de espera

19 jun. 2024 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, el Ministerio de Salud (Minsal) dio a conocer el estado de las listas de espera GES y no GES, esto en el marco de la Ley de Presupuesto del sector público.

Según informó el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, actualmente hay 2.862.000 casos en las listas de espera en el sistema de salud.

Todo sobre Salud

Los datos de las listas de espera

De acuerdo al Minsal, del total de casos en listas de espera, 2.512.000 corresponden a consultas de nuevas especialidades y 349.000 son por intervenciones quirúrgicas.

Respecto a los tiempos de espera, la cartera destacó que se han diminuido de manera sostenida en los últimos dos años. En específico, de diciembre de 2023 a marzo de 2024 hubo una reducción del 45%.

ATON

Los principales retrasos se dan en las consultas de oftalmología, hipoacusia y en detecciones del cáncer.

Listas de espera GES

En cuanto a los casos bajo el plan GES, se registró un total de 82 mil garantías retrasadas, pertenecientes a 79 mil personas.

"En el país hay 12 servicios de salud que disminuyen sus retrasos. El 70% de los retrasos están localizados en diez servicios de salud y tres de esos servicios tienen una mediana un poco mayor de lo que es la mediana de espera a nivel nacional", expuso el subsecretario Salgado.

"El 60% de las personas que esperan son sobre los 65 años y el 30% tiene más de 80 años, y esos se concentran en tres servicios de salud", indicó.

Efecto de la pandemia en las listas de espera

La autoridad, indicó que "es importante mencionar el impacto de la pandemia en las listas de espera. Todo el mundo, Inglaterra, Australia, Canadá, los países europeos, han visto con mucha alarma el incremento muy importante de sus listas de espera por una acumulación de pacientes que no consultaron durante dos años de la pandemia, y que todavía existe efecto de eso y probablemente va a seguir existiendo durante un tiempo más".

"Durante dos años los pacientes que no eran crónicos no se diagnosticaron, y aquellos que eran crónicos no se controlaron. Por lo tanto, lo que tenemos hoy día es una acumulación de ese tipo de problemas", agregó.