"Comida para gusanos": Polémica por campaña del Minsal para incentivar la donación de órganos

17 jun. 2024 - 17:43 hrs.

¿Qué pasó?

Polémica ha causado una campaña lanzada recientemente por el Ministerio de Salud (Minsal) para incentivar a la población a ser donante de órganos, la que está comenzando a ser viralizada en redes sociales.

En su cuenta de X (antes Twitter), la Secretaría de Estado publicó este domingo un video de 10 segundos donde se aprecia un gusano entrando y saliendo de un agujero que está en la hoja de un diario.

"Cientos de órganos y tejidos se pierden en vez de salvar vidas. ¿Ya hablaste con tu familia sobre la donación?" se lee en el registro, que tiene una música de piano de fondo.

Campaña del Minsal causó rechazo en redes sociales

Además, el Minsal planteó en el tweet: "¿Qué sucede con los órganos que no se donan? Algo impactante está por revelarse. Tu decisión de hablar con tu familia sobre la donación podría cambiarlo todo", junto con los hashtags "#DonarEsVida" y "#ComidaParaGusanos".

Captura del video / MINSAL

El video causó rechazo entre algunos internautas, quienes respondieron a la publicación con mensajes como "no comunica nada relevante de la donación", o "soy donante de hace mucho tiempo, pero creo que hay mejores campañas y más alentadoras para donar".

La campaña del Ministerio de Salud también generó reacciones en el Congreso, desde donde surgieron críticas desde la oposición y oficialismo.

¿Qué dijeron desde el Congreso por la campaña de donación de órganos del Minsal?

El diputado Marcos Ilabaca (PS) dijo que "yo sé el dolor que significa y los problemas que ha enfrentado Chile en la historia respecto al proceso de donación de órganos. Yo soy donador de órganos, pero creo que se ha errado en términos comunicacionales con el último spot que ha sacado el Ministerio de Salud".

"Espero que se corrija este problema de forma, en ordenar que si vamos a tratar de incentivar efectivamente la donación de órganos necesaria, creo que ese spot no va a ayudar en ello", agregó en el mismo punto de prensa este lunes.

Por su parte, la diputada Sofía Cid (RN) sostuvo que "es una campaña bastante brusca", sumando que "yo soy donante de órganos y la verdad es que no me habrían convencido con un spot de ese tipo. Creo que hay maneras de decir las cosas y siento además que la donación de órganos nos habla más de entregar vida, de que la vida continúe, y no asociarla a que te coman los gusanos".

La polémica campaña del Minsal

Revisa a continuación la campaña del Minsal para incentivar la donación de órganos.