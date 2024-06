"Explotó mi ser y la agredí": Acusado de intentar asesinar a enfermera Pola Álvarez relató nuevos detalles del ataque

18 jun. 2024 - 10:46 hrs.

Después de casi dos años desde lo ocurrido, comenzó el juicio oral en contra de Patricia Henríquez Cortez y Enrique Hanson González, matrimonio acusado por el delito de homicidio calificado frustrado que sufrió la enfermera Pola Álvarez Cortés.

Los hechos se remontan a la mañana del 26 de junio de 2022, cuando Álvarez caminaba hacia su domicilio después de terminar su turno en la clínica en que se desempeñaba laboralmente junto a Henríquez, todo en la comuna de Las Condes.

Durante el trayecto, en el cruce de la avenida Fleming con calle Cañumanqui, la víctima fue abordada por Hanson, quien se movilizaba en una moto con su patente oculta. El acusado por intento de asesinato caminó hacia ella y le propinó once heridas cortopunzantes, para después huir y dejarla desangrándose en el suelo.

Por fortuna, la enfermera sobrevivió tras ser sometida a diferentes cirugías y pasar 35 días hospitalizada. El trauma por lo ocurrido permanece junto a ella: "Pola no se atreve a salir sola a la calle y no ha podido volver a vivir en su casa. Está viviendo con sus padres y continúa en terapia psicológica", expresó su abogado en el juicio.

Cámaras de seguridad captaron el ataque contra la enfermera Pola Álvarez (archivo)

"Te felicito, qué bien actúas"

En el juicio contra la pareja se conocieron mayores antecedentes del ataque sufrido por Álvarez. Tal como ella había asegurado cuando fue dada de alta, tanto el Ministerio Público como su abogado señalan que Hanson la abordó motivado por los celos profesionales de Henríquez.

Por aquellos días de junio de 2022 estaba de moda la canción "Te Felicito", de Shakira junto a Rauw Alejandro. El 23 de junio, Patricia le envió a Enrique el pantallazo de un video en el que, según ella, Pola y una colega le dedicaban la estrofa: "Te felicito, qué bien actúas".

Junto con enviarle la imagen, la acusada le escribió: "La Pola es esa, la rucia". Por su parte, el autor de las puñaladas contestó: "Qué lástima, que crea en Dios".

Supuestos malos tratos por parte de Pola Álvarez

La primera jornada del juicio oral se centró en el testimonio del atacante, que laboralmente también se desempeña como enfermero. Es más, era jefe de turno en la Urgencia del Hospital San José de Maipo y, según consigna LUN, durante siete meses de 2021 hizo reemplazos en la misma clínica en que trabajaban Patricia y Pola.

Con la acusada se casó en 2015 y desde 2021 que están separados de hecho. Pese a ello, él comentó que siempre está preocupado de su exmujer y que sabía de las dificultades que tenía con la víctima.

"Patricia estaba con depresión y registraba intentos suicidas (...) Me dijo que Pola Álvarez y otra gente le hacían un mal ambiente, que la acosaban. Lamentablemente, la acusaron de robar unos medicamentos psicotrópicos y de cerrar la ficha médica de un paciente y darle el alta sin que recibiera atención", relató Hanson.

Así se planificó el ataque contra la enfermera

Un día después de enviarle el pantallazo, Patricia y Enrique se reunieron, ocasión en la que ella le mostró el supuesto video burlesco. El sujeto declaró que su expareja "llegaba destrozada después de los turnos. Era mucho el acoso laboral y el mal trato, especialmente de Pola Álvarez, pero nunca me pidió que la atacara, todo lo decidí yo".

Bajo la presunta intención de conversar con la víctima, el 26 de junio Hanson se subió a su moto y condujo con destino a la clínica, con un puñal guardado entre sus vestimentas —aseguró que es uno de los artículos que suele llevar consigo para su defensa personal—, hasta que se encontró con la enfermera.

De acuerdo a su versión, después de identificarse y decirle que quería hablar con ella, Pola comenzó a insultarlo y le entregó su billetera, celular y bolso, seguramente pensando que se trataba de un asalto por parte de un motochorro.

Enrique Hanson González, el presunto homicida frustrado de la enfermera Pola Álvarez (Facebook)

"No lo pensé mucho y me abalancé sobre ella. La agredí en varias partes de su cuerpo (desde el tórax hasta sus muslos) y después recobré mi estado anímico. Miré lo que estaba haciendo, me paré, no la auxilié y me fui caminando hacia la moto", detalló el presunto homicida frustrado.

Finalmente, cerró su testimonio con una insólita declaración: "(Lo que le hizo a Pola) fue un acto de amor, por el amor que le tengo a Patricia. Veía que estaba muy afectada por lo que le estaba pasando a nivel laboral. Explotó mi ser y agredí a la señora Pola".

