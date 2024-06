Madre de conscripto Franco Vargas: "Clamo, por favor, justicia civil, porque aquí no sirve una justicia militar"

17 jun. 2024 - 20:25 hrs.

¿Qué pasó?

Hasta el Congreso llegó este lunes Romy Vargas, madre de Franco Vargas, conscripto de 19 años que murió el 27 de abril durante una marcha de instrucción mientras hacía su servicio militar en Putre, en la región de Arica y Parinacota.

Al deceso de Franco se sumó un grave cuadro respiratorio que afectó a 45 soldados, todos de la Brigada Motorizada N°24 "Huamachuco", por lo que los cuestionamientos apuntando al Ejército no se hicieron esperar.

Por ahora, la causa está en manos de la justicia militar, y de hecho este lunes la ministra en visita Jenny Book encabezó la reconstitución de escena del fallecimiento. Se espera que mañana continúen sus tareas.

En tanto, aún resta que la Corte Suprema resuelva la contienda de competencias sobre este caso. Es decir, deberá zanjar si finalmente será investigado por la justicia civil o la castrense, ya que están paralizadas las diligencias del Ministerio Público.

Romy Vargas este lunes / ATON

"¿Cómo puede seguir la mentira de que aquí no ocurrió nada malo y estuvo todo perfecto?"

Fue precisamente este punto el que expuso Romy Vargas en la nueva sesión de la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados y Diputadas que se desarrolló este lunes.

"¿Cómo puede seguir la mentira de que aquí no ocurrió nada malo y estuvo todo perfecto? Si hubiera sido así, no hubiera ocurrido esto. Yo espero un castigo ejemplar a estas personas que no saben ser instructores, porque un buen instructor tiene la capacidad de ver qué resistencia tienen los niños, no los sobrepasa para que pierdan así la vida", expresó.

"Clamo, por favor, justicia civil, porque aquí no sirve una justicia militar"

La madre de Franco Vargas aseguró que "eso no corresponde. Ellos tienen que pagar con cárcel todo el daño que provocaron. A mí me destruyeron en vida. Aquí estoy luchando porque lo único que me queda en mi vida es que mi hijo tenga justicia. Clamo, por favor, justicia civil, porque aquí no sirve una justicia militar".

"Ya sabemos en el caso Antuco que no hubo una condena real. Yo necesito que mi hijo tenga justicia y los niños afectados. Aquí todavía tenemos consecuencias graves. Un niño la semana pasada se intentó suicidar. Nos enteramos de amenazas de muerte de estos tipos. No pueden quedar impunes", dijo.

Todo sobre Caso Putre