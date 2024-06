Confirman que suministro de agua potable continuará con normalidad en Santiago pese al aumento en cauce del río Maipo

13 jun. 2024 - 22:02 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de las intensas lluvias en Santiago, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, aseguró que en la Región Metropolitana el suministro de agua potable continuará funcionando con normalidad.

La secretaria de Estado aseguró el servicio, pese al aumento que se ha registrado en el cauce del Río Maipo.

¿Qué dijo López sobre el suministro de agua en Santiago en medio de las lluvias?

"Ahí hay naturalmente un aumento del cauce del río Maipo, que por cierto, no ha generado dificultades para la producción de agua potable. Se ha mantenido con normalidad", afirmó la ministra López.

¿Qué dijo Aguas Andinas sobre la eventual turbiedad a raíz de las lluvias?

Desde Aguas Andinas aseguraron que la preocupación está en las incidencias que se pudieran producir en la ciudad producto del gran volumen de agua caída debido a las lluvias, lo que puede afectar a los ductos de evacuación y alcantarillado.

"Nuestros equipos estuvieron desplegados durante toda la noche atendiendo las distintas incidencias que se han ido produciendo en la ciudad, debido al extremo evento climático que proyecta más de 100 milímetros", de agua caída, informó el gerente de Distribución y Recolección de Aguas Andinas, Franco Nicoletti.

"Seguiremos desplegados 24/7 en terreno con todos nuestros recursos humanos y técnicos para atender a la ciudad", agregó el ejecutivo.

Nicoletti también llamó a "no arrojar elementos ajenos a la red y no levantar las tapas en vía pública, ya que el sistema no está diseñado para recibir aguas lluvias y puede ser riesgoso para la seguridad de las personas".

Ante el intenso frente climático que se desarrolla en la Región Metropolitana, nuestros equipos se encuentran reforzados y desplegados en terreno durante el día y la noche para asistir a la ciudad.👷‍♂️👷‍♀️



— Aguas Andinas (@aguas_andinas) June 13, 2024

Zona de catástrofe y suspensión de clases

Debido al intenso sistema frontal, el Gobierno decretó Zona de Catástrofe en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Asimismo, el Ministerio de Educación ordenó la suspensión total de clases en las mismas siete regiones este jueves y viernes, con el fin de evitar riesgos durante los trasladados a los distintos establecimientos.

En el caso de La Araucanía, se suspendieron las clases en algunas comunas. Estas son: Chol Chol, Temuco, Galvarino, Curacautín, Angol, Renaico, Lumaco, Ercilla, Victoria, Los Sauces, Purén, Traiguén, Collipulli, Padre Las Casas, Freire, Cunco, Pitrufquén y Lautaro.

Se espera que durante la tarde de este jueves se registren tormentas eléctricas y granizos en la zona centro sur, incluida la Región Metropolitana.

En cuanto a las lluvias, se ha pronosticado que se extiendan hasta este viernes 14 de junio.

