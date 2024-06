Mujer se hace viral tras salir a calle inundada en Coronel "navegando" en una tina

13 jun. 2024 - 17:50 hrs.

¿Qué pasó?

Mientras las intensas lluvias continúan afectando a varias regiones del país, algunos también buscan tomarse el sistema frontal con algo más de humor.

Es el caso de una mujer llamada Hilda Bulnes, quien se volvió viral en TikTok luego de subir un video en el que aparece "navegando" en una tina por una calle inundada de la Villa Las Violetas, en la ciudad de Coronel, región del Biobío.

En plena calle completamente anegada de agua, la mujer decidió pararse encima de la bañera, que simulaba ser su embarcación para poder moverse en medio de las aguas. "De todo mal, hay que tener humor igual", escribió la mujer.

@hildabulnes Esto es en Villa Las Violetas, Coronel, inundado ( de todo mal, hay q tener humor igual, cerramos calle con la tina) #inundacion #temporal #coronel #hayalguienaquiconvida

El video es acompañado de un audio viral de redes sociales que corresponde a la película "Forest Gump", específicamente del personaje del teniente Dan Taylor, quien en medio de una tormenta grita: "¿A esto le llamas tormenta? Sopla hijo de p... Sopla".

"Estaba cerrando las calles, porque el lunes me entró el agua hasta los dormitorios, y una tina era la solución para que no pasaran los vehículos, y antes de ponerla en el lugar dije 'quiero hacer un tiktok' y no pensé que una humorada me iba a hacer tan famosa jajajaja. A pesar de lo que nos pasó, trato siempre de ver la vida de forma positiva y que la risa no falte, saludos a todos", escribió Hilda luego en un comentario en Instagram.

Zona de catástrofe y suspensión de clases

Debido al intenso sistema frontal, el Gobierno decretó Zona de Catástrofe en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Asimismo, el Ministerio de Educación ordenó la suspensión total de clases en las mismas siete regiones este jueves y viernes, con el fin de evitar riesgos durante los trasladados a los distintos establecimientos.

En el caso de La Araucanía, se suspendieron las clases en algunas comunas. Estas son: Chol Chol, Temuco, Galvarino, Curacautín, Angol, Renaico, Lumaco, Ercilla, Victoria, Los Sauces, Purén, Traiguén, Collipulli, Padre Las Casas, Freire, Cunco, Pitrufquén y Lautaro.

Se espera que durante la tarde de este jueves se registren tormentas eléctricas y granizos en la zona centro sur, incluida la Región Metropolitana.

En cuanto a las lluvias, se ha pronosticado que se extiendan hasta este viernes 14 de junio.

