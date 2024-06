¿Habrá o no un séptimo retiro de AFP?: Esto es lo que dice el Gobierno y los diputados que apoyan la iniciativa

10 jun. 2024 - 19:01 hrs.

¿Qué pasó?

Desde el pasado viernes que el Congreso puede volver a discutir un nuevo retiro de fondos de pensiones, iniciativa que en esta ocasión se trataría de un "séptimo retiro". Esto, debido a que se cumplió con el plazo reglamentario de un año, desde que se rechazó en general el sexto retiro.

Algunos diputados ya presentaron proyectos para impulsar un nuevo retiro de fondos de AFP, mientras que el Gobierno insiste en su posición de que si se llegaran a aprobar sería perjudicial para el país.

"El Gobierno se opone a los retiros, pero no da ninguna solución"

El diputado Frank Sauerbaum (RN) señaló que "el Gobierno simplemente se opone a los retiros, pero no da ninguna solución. No entrega ayudas económicas, como entregó el Gobierno anterior. Los sectores de clase media no pueden llegar a fin de mes. Hoy día no tenemos crecimiento económico para generar nuevas inversiones y nuevos puestos de trabajo".

"El Gobierno simplemente mira desde la galería la mala situación económica por la que están pasando los chilenos. Por lo tanto, el Congreso legítimamente pone este proyecto en tabla, a pesar de todas las dificultades que este tiene, a pesar de haber generado inflación, alzas de las tasas de las tasas de interés y obviamente una situación inflacionaria que los más pobres están pagando", agregó.

La advertencia del PPD y el nuevo retiro de fondos de AFP

La semana pasada, el PPD advirtió que si no se acelera la reforma de pensiones en el Senado, ellos insistirían en un nuevo retiro de fondos de AFP.

"Con qué cara le vamos a negar a los chilenos la posibilidad de abrir la discusión de un retiro para que hagan lo que quieran con su plata, si el sistema político no se pone al día y le soluciona el problema de las bajas pensiones", expuso el diputado Raúl Soto (PPD).

"Por lo tanto, la prioridad para nosotros es resolver el problema de las pensiones. Si eso se resuelve, y se resuelve de buena manera, con una reforma profunda, estructural, que incorpore solidaridad, por supuesto que va a haber muchos menos incentivos en avanzar en el tema del retiro", aseveró.

¿Qué dice el Gobierno sobre un nuevo retiro de fondos de AFP?

Por su parte, el Gobierno ha señalado que un nuevo retiro de fondos no es viable económicamente, teniendo en cuenta la inflación.

"Si sigue habiendo una obstrucción a esto (reforma de pensiones), lo que se podría producir es que nuevamente los retiros tuvieran curso", dijo la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

"Eso es muy preocupante porque como se sabe los retiros produjeron una alta inflación, de la cual estamos muy contentos en el Gobierno de poder haber contribuido a su control, no sin costo para la ciudadanía, porque hemos vivido un ajuste importante", indicó.

Los proyectos para un séptimo retiro de fondos de AFP

Por ahora se habla de cuatro proyectos de retiro de fondos de AFP, dos impulsadas por el diputado Enrique Lee, otra por Roberto Arroyo y Ricardo Fuentes, y una última de Pamela Jiles.

Una de las propuestas de Lee establece la posibilidad de que los cotizantes puedan hacer un retiro de hasta el 15% de sus fondos de AFP, con un monto máximo de 30 UF. La otra, también busca que se pueda sacar hasta el 15% de las cuentas previsionales, pero el monto subiría hasta un 50% siempre y cuando tenga como destino exclusivo financiar la adquisición de una primera vivienda.

Los parlamentarios Roberto Arroyo y Ricardo Fuentes ingresaron una iniciativa para permitir el retiro total o parcial de los ahorros para solventar gastos de enfermedades catastróficas que podrían estar afectando al cotizando o a sus familiares directos; o para cubrir morosidades de créditos hipotecarios durante algún periodo de cesantía.

Por su parte, la diputada Pamela Jiles, no se rinde, y ya especificó que su propuesta busca acceder hasta un 10% de los ahorros.

Proyecto para un autopréstamo de los fondos de AFP

Sin embargo, un retiro no es la única opción, ya que también se está trabajando en otra alternativa. Se trata de un autopréstamo de los fondos de AFP.

El diputado Rubén Oyarzo (independiente) explicó que "estamos preparando, para ingresarla la próxima semana, una reforma constitucional que habilita un autopréstamo de los fondos previsionales de hasta $5 millones, sin interés, y que deben ser devueltos a través de una sobrecotización en la liquidación mensual de los trabajadores y trabajadoras".

El parlamentario señaló que la iniciativa surge "como alternativa a los retiros. Será una propuesta seria, acorde a las posibilidades económicas de cada persona. Además, propondremos que las personas que tengan entre 60 y 65 años podrán retirar hasta $2 millones, sin devolución, considerando que están pronto a la jubilación laboral".