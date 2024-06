"Eso es lo que me preocupa": La incertidumbre de vecina de edificio cercano a socavón a días del nuevo sistema frontal

10 jun. 2024 - 14:02 hrs.

¿Qué pasó?

El nuevo socavón del campo dunar en Reñaca, Viña del Mar, ha afectado no solo a los residentes del edificio en donde se produjo el bache, sino también a otros vecinos de inmuebles colindantes.

La remoción en masa ocurrió la noche del sábado en los cimientos de la torre Euromarina 2, producto de las intensas lluvias registradas en la zona centro sur del país.

Sin embargo, el edificio Eurovista, ubicado en avenida Borgoño, a los pies de la ladera y bajo el sector del socavón, también se vio perjudicado, ya que el barro entró hasta los estacionamientos y varios vehículos quedaron atrapados.

Meganoticias

"Las botas se me quedaban pegadas"

En conversación Meganoticias Alerta, Tania, quien vive en el Eurovista desde marzo, manifestó su preocupación ante la incertidumbre de una nueva emergencia, considerando que en pocos días más llegará un nuevo sistema frontal con río atmosférico.

De acuerdo a la residente, cerca de las 23 horas del sábado, fue advertida por un conserje: "Que si mi auto estaba en el -2, había que sacarlo, porque estaba entrando agua. Y cuando bajé, no había nadie, solo los autos que estaban enterrados".

"Yo cuando salí desde los ascensores hasta el estacionamiento en donde está mi auto, me quedé pegada, salí con unas botas de terraplén, pero me costó, se me quedaban pegadas. El poder avanzar hasta mi auto me costó, y después sacar el auto, porque tenía las ruedas con tierra hasta la mitad", explicó la mujer.

"No ha venido ninguna autoridad"

Tania acusó nula ayuda e información por parte de las autoridades, en vísperas de otro sistema frontal en el que se espera la caída de una lluvia intensa.

Al respecto, expresó que "eso es lo que a mí me preocupa. Yo vivo con mi hija pequeña y la incertidumbre de que no ha venido ninguna autoridad... Yo pregunto en la administración y me dicen que están esperando, y estoy aquí".

"Yo veo que la gran mayoría de los dueños están cargando sus autos y eso me provoca más alarma, me da más miedo, más temor", sostuvo.

"Sin servicios básicos, es muy complicado"

La residente del edificio agregó que la situación se torna más compleja aún, considerando que la única vía que existe desde avenida Borgoño es hacia Reñaca, porque a Concón está cortada.

"Igual llegó algo de tierra que circuló hasta la cuneta, pero si esta circula hacia más allá y corta la calle, no tenemos cómo acceder con vehículos para poder irnos, por lo tanto, podemos quedar aislados", indicó.

Tania manifestó que, tal como ocurrió en el Euromarina 2, que actualmente no cuenta con servicios básicos, podría pasar con ellos también. "Yo puedo quedar aislada, pero sin servicios básicos, es muy complicado", finalizó.