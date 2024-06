"Soy un psicópata": Periodista detalla cómo se dio la confesión de Hugo Bustamante, el "Asesino del Tambor"

08 jun. 2024 - 10:43 hrs.

¿Qué pasó?

Sorpresa y conmoción causó la confesión que Hugo Bustamante, condenado por el crimen de Ámbar Cornejo, realizó sobre nuevas víctimas de crímenes de su autoría que hasta ayer viernes eran desconocidos.

La confesión de Bustamante fue realizada a la periodista de Ciper, Ivonne Toro, a modo de "regalo", y que terminó con el descubrimiento de dos cadáveres en su casa de Villa Alemana.

La profesional conversó la mañana de este sábado con Meganoticias Alerta, en donde explicó cómo se dio la entrega de estos datos por parte de quien califica como un psicópata que "solo piensa en él".

"Soy un psicópata"

Toro explicó que en el trabajo para su libro "La Niña Ámbar" entrevistó seis veces a Bustamante, quien durante todo el proceso nunca mostró arrepentimiento por sus crímenes, ya que es algo que no siente.

"A él no le pasaba nada, lo único que le importa es cómo salir de eso sin ser descubierto, sin que, ojalá, no encuentren el cadáver. Él solo piensa en él, nunca ve a la otra persona como persona", afirmó Toro

"Se lo pregunté directamente '¿Tenías culpa?'. No, solo estaba pensando en cómo ocultar el cadáver", dijo al respecto.

Tras esto, Toro explicó que recordando su investigación previa a los perfiles de un psicópata, ella le preguntó directamente a Bustamante si ha matado a otras personas. "Eso no sale en ninguna parte", fue la respuesta del hombre.

Esta respuesta "poco lógica" fue la que puso las dudas en la periodista, aunque hasta ese momento aún no tenía ninguna pista o confesión sobre los nuevos crímenes.

Avanzadas las entrevistas con Bustamante, Toro dijo el que el asesino valoró el ser tratado como una persona durante todos los diálogos. "Yo le digo que sí, que él es una persona y considero que es una persona y que merece el respeto que merece una persona y también que eres un psicópata. Eres las dos cosas", recordó Toro.

Ante esto, explicó que el mismo Bustamante le dice que él se ve como un psicópata. "Yo estoy frente al espejo, me miro y digo 'soy un psicópata'".

Tras esto, el hombre le manifestó: "'Me has conmovido, te tengo un regalo' (...) Antes de que yo diga nada, me dice: 'Sobre su pregunta, anote' y me entrega estos datos. ¡Fue súper impactante!".

Fue así como Bustamante entregó su confesión, a la que siguió una investigación para dar con quiénes serían las posibles víctimas, ya que en ese momento el "Asesino del Tambor" no quiso confesarlos.

"Él debe estar muy satisfecho"

Ivonne Toro agregó que tras todo el revuelo mediático de esta confesión, Bustamante "debe estar muy satisfecho. Debe estar de alguna manera muy contento de tener palestra pública nuevamente", dijo.

Algo en lo que concordó Patricio Olivares, abogado del padre de Ámbar Cornejo. "Cuando él le dice 'yo te tengo un regalo', básicamente eso lo que busca (...) es dar esta herramienta para captar su atención".

