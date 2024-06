Presidente Boric por prisión preventiva de Jadue: "No hay persecuciones políticas en nuestro país"

07 jun. 2024 - 08:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric se refirió al proceso judicial que actualmente enfrenta el alcalde de Recolecta, Daniel Jadue, tras quedar en prisión preventiva por delitos de corrupción.

Respecto de las acusaciones de Jadue sobre una presunta persecución política en su contra, Boric manifestó estar en desacuerdo con esa tesis.

¿Qué dijo el Presidente Gabriel Boric sobre las acusaciones de persecución política contra Daniel Jadue?

En entrevista con CNN Chile Radio, Gabriel Boric fue consultado sobre las críticas de Daniel Jadue a la medida cautelar que pesa sobre él, y fue enfático en señalar que confía en el trabajo de la justicia nacional y que "en Chile las instituciones funcionan".

"Puedo tener una opinión respecto al uso de la prisión preventiva en los últimos años en democracia y cómo se ha utilizado en términos generales, pero creo que las instituciones en Chile funcionan y no hay persecuciones políticas judiciales en nuestro país", aseguró Boric.

"El alcalde Jadue, como los otros alcaldes imputados en diferentes casos, que varios han estado en prisión preventiva, tienen que defenderse ante la justicia y ahí es donde hay que probar los argumentos, no atacando a las instituciones", sostuvo.

"Estoy convencido de que acá no hay ninguna prisión política"

Sobre el proceso judicial que enfrenta Jadue, Gabriel Boric afirmó que como Gobierno han concordado en que se "debe tener una posición muy clara respecto de esto, y es que las instituciones tienen que funcionar de manera independiente y sin ningún tipo de presiones".

"Entonces, independiente de la opinión personal que uno pueda tener respecto a los casos y al uso de una herramienta por parte de la justicia, yo confío en la justicia chilena y estoy convencido de que acá no hay ninguna prisión política", aseguró Boric.

Consultado por si ha mantenido contacto con el militante comunista, respondió: "Yo no he hablado con el alcalde Jadue en el último tiempo. Tuvimos una actividad a fines del año pasado, pero no he tenido comunicación con él".