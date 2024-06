Pronóstico de lluvia para este fin de semana: Conoce las zonas en donde se esperan precipitaciones

07 jun. 2024 - 07:20 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, se espera que se registren lluvias en algunos sectores del país este sábado 8 y domingo 9 de junio.

En concreto, se trata de 11 regiones en las que se presentarían las lluvias, incluyendo la zona insular.

Zona insular

En Isla de Pascua, perteneciente a la región de Valparaíso, se ha pronosticado lluvia desde la tarde del domingo hasta el lunes, mientras que en el archipiélago de Juan Fernández el fenómeno se dará en todo el sábado y parte del domingo.

Zona norte

En la región de Atacama se esperan lloviznas el día sábado, en sectores como Chañaral, Caldera, Huasco y Freirina. En estos últimos dos, además, caerían lluvias en la primera mitad del domingo.

En la región de Coquimbo se han pronosticado lluvias en todo el territorio para el domingo, las que se extenderían de principio a fin.

Zona centro

En toda la zona de Valparaíso se esperan precipitaciones desde la noche del sábado hasta la mañana del lunes.

En O'Higgins, las lluvias se registrarán principalmente el domingo, aunque en algunos sectores como San Fernando, Santa Cruz y Pichilemu, también en la tarde noche del sábado.

En la región del Maule, la lluvia se presentará desde la segunda mitad del sábado hasta el día lunes, mientras que en Ñuble, desde la mañana del sábado hasta, por lo menos, la noche del domingo.

En Biobío, las precipitaciones caerán durante todo el fin de semana.

Zona sur

Las lluvias también se presentarán en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, y se extenderán por todo el fin de semana.

Extremo sur

En la zona norte de la región de Aysén caerán precipitaciones en todo el fin de semana, pero a medida que se avanza hacia el sur, las lluvias no se presentarán en la mañana del sábado o en ningún momento de la jornada.

En el caso de Magallanes, la lluvia solo se registraría en la primera mitad del sábado y solo en Torres del Paine y Puerto Natales.

¿Cómo estará el clima en Santiago?

Este fin de semana el centro de Santiago amanecerá cubierto y el cielo se mantendrá así durante la tarde, con extremas de 8° C y 15° C el sábado, y de 9° C y 14° C el domingo.

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, en la Región Metropolitana se han pronosticado lluvias por todo el día domingo. En San José de Maipo, en tanto, también habría precipitaciones la noche del sábado.