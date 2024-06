Tren de Aragua: Se entrega en Santiago otro de sus miembros liberados por tribunal de Los Vilos

07 jun. 2024 - 06:39 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este viernes se entregó a la justicia un segundo integrante del Tren de Aragua, quien fue liberado el pasado lunes tras una audiencia de revisión de cautelares en Los Vilos, región de Coquimbo.

Esto se suma a lo hecho por otro miembro del Tren de Aragua la noche del miércoles, quien también se presentó voluntariamente en la PDI de Los Vilos junto a su abogada defensora.

Todo sobre Tren de Aragua

En tanto, el segundo imputado llegó hasta la Cuarta Comisaría de Santiago acompañado por su abogado, ya que la medida cautelar la estaba cumpliendo en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1.

Aton / Referencial

¿Por qué se entregó un segundo miembro del Tren de Aragua?

Cinco miembros del Tren de Aragua, acusados de secuestro agravado, robo con intimidación y asociación ilícita, se encontraban en prisión preventiva.

Sin embargo, el pasado lunes, el Juzgado de Garantía de Los Vilos revocó la medida cautelar en el marco de una audiencia de revisión de cautelares, instancia en donde la fiscalía tuvo una cuestionada participación.

El tribunal estableció una fianza de $5 millones que dejaba a los imputados del Tren de Aragua con arresto domiciliario, firma mensual y arraigo nacional.

El mismo lunes la Fiscalía de Coquimbo apeló al fallo, lo que fue acogido el miércoles por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena.

Lo anterior, ya que se cambió la causal de peligro para la seguridad de la sociedad por "peligro de fuga con caución de algunos imputados en una causa de secuestro".

Así, la polémica resolución, que incluso había sido criticada por el Gobierno, quedó sin efecto, al mismo tiempo que se ordenó que los miembros del Tren de Aragua retornaran a prisión.

"Se enteró por los medios de comunicación"

Franco Navarrete, abogado defensor del imputado del Tren de Aragua, explicó que "él se entera de que tendría una orden de detención por los medios de comunicación en la tarde (del jueves)".

"Se reúne conmigo y acordamos hacer una entrega de manera pacífica en la Cuarta Comisaría", indicó el letrado, agregando que su representado no fue notificado previamente.

"La notificación respecto de su orden se ha dado en la madrugada de hoy, en la guardia de la Cuarta Comisaría, en donde Carabineros ha leído sus derechos, imprimió la orden de detención y se le expuso", señaló.

La defensa afirmó que "lo importante" era que quedara claro que el miembro del Tren de Aragua "está presentándose de manera voluntaria y en ningún momento ha querido estar fuera del margen de la ley".

"Él no tiene conocimiento respecto de los otros imputados, él no tiene ninguna versión respecto de ellos, porque no los conoce. Él solamente se enteró de esta vinculación de coparticipación en la fiscalía, y una vez que recupera la libertad tampoco sale con ellos ni a un destino común. Él sale a ver a su familia", expuso el abogado.