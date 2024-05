"Han hablado de temas de herencia": Familia de adulta mayor desaparecida en Limache se defiende de graves acusaciones

30 may. 2024 - 17:35 hrs.

Lo que pretendía ser una alegre celebración del Día de la Madre terminó transformándose en una pesadilla para la familia de María Elcira Contreras Mella, quien desde aquel 12 de mayo se encuentra desaparecida.

La mujer de 85 años se encontraba almorzando junto a su familia en el restaurante "Fundo Las Tórtolas" en la comuna de Limache, región de Valparaíso, cuando se levantó de su silla para ir al baño. Después de ese momento se le perdió el rastro.

Durante las casi tres semanas posteriores se han realizado diferentes diligencias para dar con su paradero. Una de las hipótesis que tomó fuerza sugiere que la adulta mayor podría haber caminado hasta un canal de regadío en la zona y haber sufrido algún tipo de accidente.

Sin embargo, la larga distancia y la complejidad del terreno, terminó descartando esta posibilidad. Jorge Parra, el abogado de la familia, indicó a 24 Horas que "se pudo determinar que no había indicios del paso de la víctima por algunos de estos lugares".

La aclaración de la familia de María Elcira

Natalia Hernández, nieta de María Elcira, entregó detalles al mismo medio del complejo momento que enfrentan como familia, y es que además del extravío de su abuela, han recibido fuertes acusaciones en redes sociales.

"Hay personas que han sido muy crueles con nosotros, que nos escriben cosas de la nada", partió contando la joven.

María Contreras, adulta mayor desaparecida en Limache

En este sentido, manifestó que "hay gente que se ha atrevido decir que nosotros somos los responsables de la desaparición, han hablado de temas de herencia, siendo que mi abuela no tenía bienes".

José Luis Hernández, el hijo de la adulta mayor, lamentó que "se ha hecho todo y no hay un rastro, no hay un botón, no hay nada, entonces esa incertidumbre te mata, te va todo el día carcomiendo".

El hombre afirmó que creen que terceras personas podrían estar involucradas en el caso y que probablemente su madre fue víctima de un asalto. "Si han visto que durante el Día de la Madre este estacionamiento está lleno, la oportunidad es bajar y tratar de robar un auto", señaló.