Bajas temperaturas, cielos nublados y lluvias: Revisa el pronóstico del tiempo para este martes

27 may. 2024 - 22:47 hrs.

¿Qué pasó?

Se esperan cielos cubiertos en distintos puntos del país durante la jornada de este martes 28 de mayo, mientras que en la zona sur llegará un sistema frontal que dejará precipitaciones.

Zona norte

En la zona norte abundará la nubosidad y recién saldrá el sol a partir del mediodía en ciudades como Arica e Iquique, a la espera de una máxima de 20° C.

Todo sobre El Tiempo

En el interior de la región de Antofagasta se registrarán heladas, con mínimas de -3° C en San Pedro de Atacama.

Aton

En Copiapó, en tanto, la camanchaca cubrirá el cielo por la mañana y seguirá nublado, al igual que en la región de Coquimbo debido a la presencia de nubes altas.

Zona centro

En la zona central del país, luego de dos sistemas frontales y una baja segregada, se registrarán días sin precipitaciones.

Abundará la nubosidad desde la región de Valparaíso hasta la del Maule y, como habrá cielo nublado, las temperaturas mínimas serán un poco más generosas.

Zona sur

Y en el sur volverán los temporales con vientos de hasta 100 kilómetros por hora, por lo que se ha declarado Alerta Temprana en la región de Los Lagos y se emitieron avisos para La Araucanía, Los Ríos y Aysén.

Se trata de un evento que dejará chubascos por la noche en las regiones de Ñuble y del Biobío, y lluvia desde Temuco hasta Puerto Montt hasta el miércoles.

Estas precipitaciones llegarán también a la región de Aysén, y con heladas, aunque no tan intensas como las de la semana pasada. En la región de Magallanes, en tanto, se mantendrá nublado.

¿Cómo estará el tiempo en Santiago?

En Santiago se espera un cielo nublado este martes, con una mínima de 5° C y una máxima de 20° C, lo que no se registraba desde hace semanas.

El termómetro alcanzará una temperatura similar el miércoles, llegando a los 19° C con nubosidad parcial, aunque podría nublarse por momentos, al igual que el jueves.

Temperaturas pronosticadas para el resto del país

Arica: 17°C y 20°C

17°C y 20°C Iquique: 17°C y 20°C

17°C y 20°C Calama: 0°C y 23°C

0°C y 23°C Antofagasta: 13°C y 16°C

13°C y 16°C Copiapó: 10°C y 24°C

10°C y 24°C La Serena: 10°C y 16°C

10°C y 16°C Ovalle: 7°C y 20°C

7°C y 20°C Valparaíso: 8°C y 16°C

8°C y 16°C Rancagua: 7°C y 18°C

7°C y 18°C San Fernando: 6°C y 17°C

6°C y 17°C Curicó: 4°C y 16°C

4°C y 16°C Talca: 3°C y 15°C

3°C y 15°C Chillán: 4°C y 13°C

4°C y 13°C Concepción: 6°C y 14°C

6°C y 14°C Los Ángeles: 5°C y 12°C

5°C y 12°C Temuco: 6°C y 12°C

6°C y 12°C Valdivia: 8°C y 12°C

8°C y 12°C Osorno: 7°C y 11°C

7°C y 11°C Puerto Montt: 8°C y 11°C

8°C y 11°C Coyhaique: 0°C y 5°C

0°C y 5°C Punta Arenas: 0°C y 6°C

0°C y 6°C Puerto Williams: 0°C y 5°C

Temperaturas pronosticadas para la zona insular