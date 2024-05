"Pido orar para que Dios me la devuelva": Madre de joven desaparecida en Punta Arenas hace una semana

25 may. 2024 - 15:35 hrs.

¿Qué pasó?

Hoy se cumple una semana desde que se le perdió el rastro a Jasna Oyarzún Angulo de Punta Arenas, región de Magallanes, por lo que aumentan los esfuerzos de búsqueda para dar con el paradero de la joven mujer.

Pese a que personal de Carabineros de Agua Fresca y grupos de búsqueda como Fox Austral se encuentran realizando acciones de rastreo, María Angulo, la madre de Jasna, solicitó la colaboración de la comunidad para tener alguna pista de donde puede estar.

¿Qué dijo la madre de Jasna Oyarzún?

En conversación con El Pingüino, la madre de la mujer desaparecida relató que "la última vez la vi fue el viernes, cuando salió con su hermanita. Como a las tres y media fueron al mall chino, fueron a comer sushi y después al teatro".

Redes sociales

"Ella la dejó afuera, y ahí nos despedimos, se fue en su vehículo azul, no sé la marca, mi marido la sabe. Fue la última vez, yo le mandaba WhatsApp y ella no me contestaba y pensé que estaba ocupada. Como ella a veces quería su tiempo... Yo le decía 'hija, te quiero, te extraño, ven para acá'".

Posteriormente, explicó al medio citado que "ella no avisaba, agarraba sus maletas y se iba. Se fue a Brasil el año pasado, se fue a Perú, ella vive sola, compró su casa, su jeep ella, es muy independiente. Con su sacrificio estudió, trabajó, y de ahí se iba a estudiar".

"Estamos muy afectados, estoy ida y me siento muy mal, a ratos lloro, a ratos no, pero me siento súper mal. Pido orar por mi hija, que hagan una cadena de oración para que la encuentren, para que Dios me la devuelva", sentenció.

La extraña desaparición de Jasna

El caso se ha vuelto particularmente misterioso, considerando que camioneros que transitaban por la ruta 9 sur dieron aviso de la presencia de un vehículo marca Suzuki aplastado por un árbol, el mismo en que Jasna Oyarzún, la mujer desaparecida, había salido, pero sin rastros de ella.

Redes sociales

Tras lo anterior, familiares de la joven se dirigieron hasta el Hospital Clínico de Magallanes para saber si llegó hasta ese lugar para recibir asistencia después de que el árbol cayera sobre el auto, pero sin recibir respuestas positivas.

En todo caso, la mujer está siendo buscada en el sector donde se encontró el vehículo malogrado por la caída del árbol sobre el mismo.

"Dejó una carta con mensajes de temor por su vida"

En una reciente entrevista radial en Soberanía Radio, los padres de la mujer aseguraron que Oyarzún dejó una carta transparentando que tenía temores acerca de su bienestar.

"Mi hija dejó una carta con mensajes de temor por su vida", dijo la madre, agregando que en el texto indicó que había renunciado a su trabajo hace algunos días.