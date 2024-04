"No oponemos resistencia... No es necesario golpearnos": El insólito y desesperado llamado de pensionados a delincuentes

23 abr. 2024 - 15:53 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país, la Unión de Pensionados realizó un llamado desesperado, a raíz de la violencia que están sufriendo muchos adultos mayores al ser asaltados.

El presidente de la agrupación, César Cereceda, envió una insólita carta al Diario El Mercurio, en la que solicita a los delincuentes que no los golpeen o usen armas cuando quieran cometer robos contra ellos.

La insólita carta de los pensionados a los delincuentes

"La Unión Nacional de Pensionados hace un llamado a todas las personas que a diario están asaltando a adultos mayores a que, por favor, eviten usar la violencia en su cometido", indica el escrito de Cereceda.

ATON

"En general, las personas mayores no oponemos resistencia y no somos un peligro para su accionar. No es necesario golpearnos ni hacer uso de armas", agregó.

"Pérdida de esperanza"

En conversación con Meganoticias, Cereceda señaló que la carta "es parte de la pérdida de esperanza, de la desesperación, en la que se encuentran los adultos mayores hoy día, que ya prácticamente no tenemos qué más hacer".

"Se me ocurrió escribir esta carta y entregarla, a ver si queda un poco de consciencia, un poco de amor, de gratitud, a la juventud que hoy día se dedican y hacen su vida asaltando a los adultos mayores", sostuvo.

"No hay día que no haya un asalto a un adulto mayor. El año 2018 existían 23 asaltos al día, esa cifra se ha quintuplicado", añadió.

Cifras de asaltos a adultos mayores

De acuerdo a cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito, durante el año 2023 hubo 34 mil denuncias de delitos de mayor connotación social hacia adultos mayores, como robos por sorpresa, robo con intimidación, robo de vehículos, entre otros.

De estas denuncias, en 22 mil de ellas las víctimas fueron hombres y en 11 mil mujeres. En cuanto a los delitos de homicidios, se registraron 28 casos de adultos mayores.

Si se ha hablado específicamente de robos con violencia, fueron 3.658 las denuncias interpuestas, mientras que por robo en lugar habitado la cifra llega a 7.079.

¿Qué dice Carabineros sobre los asaltos a adultos mayores?

Carabineros expuso que en la Región Metropolitana los asaltos hacia adultos mayores suelen ser más complejos, ya que no existe algún tipo de protección por la ciudadanía, a diferencia de lo que se ve en regiones, donde, si bien ocurren estos tipos de asaltos, los vecinos del sector suelen salir a defender a las víctimas.

Respecto a las motivaciones de los delincuentes, la capitán Javiera García, del Departamento de Comunicaciones de Carabineros, explicó que muchas de las víctimas suelen mantener "dinero en efectivo y ese habría sido el atractivo para la comisión del delito".

"Dentro del modus operandi, la violencia resulta ser el instrumento para la comisión del ilícito, entiendo que existe una mayor resistencia por parte de la víctima", afirmó.

"Carabineros ha realizado una estrategia policial básicamente en el levantamiento de información en los lugares donde han ocurrido delitos violentos y así también intervenir, fiscalizar y empadronar a los testigos y personas que pudiesen haber visto o ser víctimas de delitos de similares características", aseguró.

Sigue la transmisión de Meganoticias Ahora