Minsal implementaría nuevo sello por edulcorantes: ¿Qué dicen los expertos sobre la medida?

22 abr. 2024 - 18:26 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud (Minsal) se encuenta estudiando un nuevo etiquetado de advertencia para los alimentos. Sin embargo, esta vez no diría Alto en Azúcares o Alto en Sodio, sino que buscaría alertar sobre los edulcorantes.

La medida respondería a una guía que hace casi un año publicó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la que desaconsejó el uso de sustitutos del azúcar como sacarina, sucralosa o estevia para bajar de peso y sobre todo para los niños, ya que no ayudarían a reducir enfermedades como cáncer o diabetes.

La posible determinación del Minsal ha causado cierto resquemor en la industria alimentaria, ya que podría confundir a los consumidores si, por ejemplo, algún producto llegara a presentar el sello de Alto en Azúcares y también el de Alto en Edulcorantes, si es que fuese aplicado.

¿Qué dicen los expertos sobre el uso de edulcorantes ?

Verónica Sambra, nutricionista y académica de la Universidad de Chile, dijo en Meganoticias Ahora que "la ley (de etiquetados) tenía un buen propósito, que era disminuir el consumo de azúcar, sodio, grasas saturadas. El problema fue que la industria obviamente quiso reducir el azúcar, pero lo reemplazó por edulcorantes no calóricos y ahí nos fuimos al otro extremo, a usarlos excesivamente".

"Países como México tomaron nuestra ley, pero incluyen la leyenda de "no recomendable en niños, contiene edulcorante". Todavía no podemos asegurar que son totalmente dañinos, pero hay estudios que han mostrado que niños que consumen más edulcorantes tienen mayor riesgo de desarrollar sobrepeso u obesidad", agregó.

La experta sostuvo que está a favor de un nuevo etiquetado en los alimentos y que este "debería especificar, porque o sino es alarmar a la población de que todos los edulcorantes están asociados a efectos negativos, lo cual no es así", precisó, "ya que hay artículos que no son edulcorantes, sino azúcares no tradicionales".

En ese sentido, llamó a "ojalá bajar el umbral de uso (de los edulcorantes). Hay que pensar que la estevia es 300 veces más dulce que el azúcar, la sucralosa 600 veces más". Así, mencionó a "la alulosa, la taratosa, que son estos azúcares no tradicionales más bajos en calorías", pero alertó que "podrían causar problemas gastrointentinales".

"La azúcar es un nutriente, nosotros la necesitamos, pero siempre en su justa medida (...) el problema son los alimentos procesados, esos hay que tratar de no elegirlos", zanjó la nutricionista.

