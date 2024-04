Barberías que atienden hasta las 3 de la madrugada y con delivery: Las advertencias de Contraloría a municipios

12 abr. 2024 - 09:27 hrs.

La Contraloría General de la República dio a conocer una particular situación que ocurre en diferentes comunas del país: junto con acusar la gran cantidad de barberías que hay, señaló que algunos de estos recintos están operando hasta las tres de la madrugada y con delivery.

Este dato fue entregado por la contralora subrogante Dorothy Pérez, en el marco del Encuentro Anual de Alcaldes y Alcaldesas de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), realizado este jueves.

En la instancia, la autoridad hizo el llamado a los jefes y jefas comunales de ser más rigurosos a la hora de brindar los permisos comerciales, pues según ella, se han detectado "otorgamientos masivos" por parte de los municipios.

El fuerte llamado a las municipalidades

Durante su exposición, la contralora señaló que "estamos enfocados en que se cumplan los deberes funcionarios. Y por eso estamos fiscalizando a los servicios públicos en sus actividades de control".

Por ejemplo, "los municipios otorgan patentes comerciales y tienen que fiscalizar, ¿cierto? Bueno, esa fiscalización que ustedes deben hacer las estamos revisando", agregó la funcionaria pública que asumió la subrogancia del organismo hace cuatro meses.

Barbería allanada en Estación Central en megaoperativo contra "Los Trinitarios" (Mucho Gusto)

Luego, tras denunciar lo de los "otorgamientos masivos de patentes comerciales en materias que hay que ver si es que realmente corresponde", Pérez mencionó el tema de las barberías, que en los últimos días han estado en el centro de la polémica. Ejemplo de ello son los allanamientos en tres locales de Estación Central que funcionaban como pantalla para la venta de droga por parte de "Los Trinitarios".

"Cómo puede suceder que tengamos cinco barberías por cuadra en nuestro país. Algo pasa ahí. Y esas barberías están atendiendo hasta las 3 de la madrugada y con delivery, y nadie se corta el pelo a través del delivery. Todos los chilenos sabemos lo que pasa con esas barberías", acusó.

"¿Por qué se les otorgó patente comercial?"

Siguiendo la misma línea, planteó que la gran pregunta que se hace Contraloría es "¿por qué se les otorgó patente comercial (a esas barberías que funcionan hasta tarde)?".

Contralora subrogante Dorothy Pérez (Aton)

Si la respuesta es "cumplían con todos los requisitos", la contralora cuestionó a los alcaldes y alcaldesas: "Perfecto, pero ¿le vieron la declaración de capital propio? ¿Y si tenía un capital propio gigantesco, gente que no se sabe de dónde sacó ese capital, no será lavado de activos, no tendré que reportarlo, no tendré que coordinarme con (Servicio) Impuestos Internos?".

"No es para que los alcaldes y alcaldesas lo hagan. Yo lo digo para que ustedes a sus equipos se los encarguen. Algo está pasando en esta materia y estamos como país en una situación delicada, en la que todos tenemos que hacer un aporte. Y las municipalidades son claves", concluyó la autoridad.