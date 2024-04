Marcianeke relata cómo fue amenazado en la casa que arrienda: "Tocó la puerta y me apunta con la pistola en la frente"

01 abr. 2024 - 22:25 hrs.

Una compleja situación enfrentó Matías Muñoz, más conocido como Marcianeke, en la mañana de este lunes, luego de que fuese amenazado con un pistola de aire comprimido por sujetos que entraron a la casa que arrienda en la comuna de Colina, Región Metropolitana.

Quien irrumpió en el lugar fue el dueño de la vivienda, Ricardo Sabag, el que junto a otros dos hombres amedrentó al artista urbano exigiéndole que haga abandono inmediato del lugar, razón por la que fueron detenidos.

Según explicó Nicolás Reinoso, abogado de Sabag, el episodio se originó tras una deuda que tendría el cantante con la inmobiliaria a cargo de la propiedad, la cual fue rentada a nombre de su exmanager, con quien actualmente no tendría relación.

Captura del video

En un acuerdo de palabra se habría pactado poner fin a la relación el día 1 de abril, razón por la cual Sabag llegó hasta el inmueble, momento en que se habría desatado el confuso incidente.

¿Qué dijo Marcianeke por lo ocurrido en la casa que arrienda?

Marcianeke detalló que Sabag "llegó primero con el arma, tocó la puerta '¿Alo?' y ¡pa!... y te apunta con la pistola en la frente... pum... '¡ándate de aquí!'", le habría dicho.

En ese sentido, indicó que la vivienda "estaba a nombre de un exmanager que ya no trabaja conmigo, que me dejó todo este peso a mí y se tiene que hacer cargo él, y al fin y al cabo me lo está haciendo a mí".

"Se supone que es algo del arriendo que está vigente, está vigente todavía, pero es algo que no está cerrado conmigo, eso es lo que pasa por confiar en personas equivocadas", lamentó el artista urbano.

"Una semana ya e íbamos a irnos. Si nosotros ya estabamos con que nos íbamos a ir", acotó.

