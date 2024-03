Nueva polémica envuelve a la PDI: Director subrogante es acusado de torturas contra aspirante a detective

18 mar. 2024 - 10:46 hrs.

¿Qué pasó?

Tras la renuncia de Sergio Muñoz a la dirección de la Policía de Investigaciones, en medio del escándalo por las supuestas filtraciones que hizo al abogado Luis Hermosilla, la institución enfrenta una nueva polémica.

Y es que luego de revelarse que el prefecto general Claudio González Hofstetter asumirá la jefatura de manera interina, se ha dado a conocer una acusación de tortura en contra de la autoridad subrogante.

¿De qué se le acusa al director general subrogante?

Los antecedentes surgen a partir de una investigación interna que la PDI hizo en el año 1988, en la que González terminó siendo sobreseído.

Meganoticias

En los registros, se señala que mientras él cursaba su último año en la escuela, habría participado en hechos descritos como tortura en contra del aspirante a detective Mauricio Flores.

En concreto, el documento indica que la autoridad agredió a la víctima mediante shocks eléctricos producidos por un magneto telefónico.

"Jamás operé este aparato"

En 2023, durante una comisión de la Cámara de Diputados que investigaba el actuar de la PDI y sus altos mandos, el director subrogante fue citado para explicar esta situación.

"Cuando yo estuve en tercer año, hubo, como en muchas otras oportunidades se dio, una clase teórica práctica (...)", respondió González al ser cuestionando sobre esta denuncia.

"En la escuela no me acuerdo de que alguien me haya comentado sobre este aparato, jamás lo operé, no sé cómo se opera, no lo conozco, no lo tuve en mis manos", afirmó, sobre el elemento que habría usado para cometer la supuesta tortura.

"Es vox populi"

"Es vox populi al interior de funcionarios de la institución esta situación y cómo esto lo fue negando y tapando hasta llegar al alto mando", explicó el abogado de Mauricio Flores, Maximiliano Delgado.

Según el letrado, esta cuestión "ahora evidentemente revienta, y es importante, porque cómo una persona con esos antecedentes, con esa situación, ahora llega a ser el número uno".

La defensa también acusa que este hecho era conocido por el exdirector de la PDI, al igual que, por lo menos, cinco antigüedades que hoy compiten por el cargo.