Caso Audios: Revisión a celular de Leonarda Villalobos constataría reunión con contralora (s) Dorothy Pérez

¿Qué pasó?

Dorothy Pérez, la actual líder de la Contraloría General de la Repúlica, habría participado de un encuentro en la casa de Leonarda Villalobos, abogada que junto a Luis Hermosilla están imputados por encabezar el Caso Audios.

Según publica Ciper, en el marco de la investigación que está a cargo de la Fiscalía Metropolitana Occidente se habría periciado el celular de Villalobos, lo que destaparía la supuesta cita con la actual contralora subrogante, además de otros mensajes entre ambas.

La reunión habría tenido lugar en marzo de 2023, cuando Pérez era jefa de cuentas en la Contraloría. Si bien en esa ocasión se habría visto por primera vez con la abogada, la contralora ya conocía a su esposo, Luis Angulo, pues trabajaron juntos en el Ministerio de Educación.

Contralora (s) Dorothy Pérez / ATON

Quien confirmó la información al citado medio fue Pepe Auth, exdiputado que estuvo en el encuentro. "Conozco a Luis Angulo (marido de Leonarda Villalobos) desde hace muchos años, de cuando estaba en el PPD. Un día él me invitó a comer, a una tertulia. Yo no conocía al resto de los comensales. Fue una comida social, donde hablamos de política y de la dificultad de las personas que viven fuera de Santiago. En ese tiempo Dorothy Pérez no era la contralora", dijo.

¿Qué dijeron desde la Contraloría?

Acorde a lo que recoge Ciper, desde Contraloría señalaron que "en relación a su consulta acerca de si la señora Dorothy Pérez conoce y se ha reunido con el señor Luis Hermosilla y/o con doña Leonarda Villalobos, cabe señalar que no conoce, no ha conversado con él, ni ha asistido jamás a una reunión, cena o actividad de ningún tipo con el señor Hermosilla".

"En cuanto a la señora Leonarda Villalobos, en el año 2014 conoció al marido de ella, don Luis Angulo, y le tocó relacionarse con él sólo como colegas de trabajo en el Ministerio de Educación. Luego, en 2022 y principios de 2023, él la contactó para plantearle dudas legales que él tenía", sumaron.

Así, indicaron que "en enero de 2023 la invitó a su casa a una conversación social, en la que participaron amigos de ellos que eran exautoridades y cientistas políticos (no había ningún parlamentario en dicha comida), en la que también participó su cónyuge señora Villalobos".

"En abril, le extendió una nueva invitación, luego de la cual la señora Dorothy Pérez se contactó, por primera vez con la señora Villalobos (por WhatsApp), únicamente para agradecer la invitación y consultarle qué podía llevar eventualmente para la cena, actividad a la que finalmente no pudo asistir", acotaron.

Investigación por Caso Audios destapó eventuales delitos del exdirector de la PDI

Villalobos y Hermosilla son los protagonistas del audio donde aseguraban haber pagado supuestas coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a favor de las empresas de Daniel Sauer, caso que está en manos del Ministerio Público.

Recordemos que la indagatoria también permitió revisar el teléfono de Hermosilla, donde se encontraron conversaciones con Sergio Muñoz, quien debió renunciar a su cargo como director general de la Policía de Investigaciones (PDI) pues será formalizado por delitos asociados a revelación de información secreta.

