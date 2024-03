Hay tres formalizados por el caso: Fiscalía se refiere a macabra denuncia de Aldo Duque por doble homicidio en Pudahuel

11 mar. 2024 - 16:31 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía se refirió este lunes a una macabra denuncia que dio a conocer el abogado Aldo Duque en sus redes sociales en las últimas horas.

Acorde a lo que aseguró el conocido abogado en su cuenta de X, se trata de un doble asesinato que habría culminado con los restos de las víctimas asados en una parrilla.

La denuncia que Aldo Duque hizo en redes sociales

"Una mujer me llama, desesperada, y me cuenta 'mataron a mi madre y a su pareja, necesito que me ayude'. Pienso que se trata de un homicidio más de los muchos que se producen y le pregunto '¿tiene detalles más precisos?'", comenzó relatando Duque.

ATON / Archivo

En esa línea, continuó señalando que "su respuesta me petrifica 'después de matarlos los descuartizaron y sus restos los asaron en una parrilla que pusieron afuera de la casa e, incluso, invitaron a los vecinos a servirse y lo que no comieron se lo dieron a los perros'. No podía creerlo hasta que me mostraron la evidencia".

El abogado sostuvo que la persona afectada le pidió que "no de su identidad pues está amenazada, pero que lo haga público porque tiene miedo", y aseguró que la causa "está radicada en el 1° Juzgado de Garantía" de Santiago.

¿Qué dijo la Fiscalía por la macabra denuncia?

Respecto a lo denunciado, la Fiscalía señaló que se trata de una causa vigente por un hecho registrado en noviembre de 2023 en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana.

El Ministerio Público aseveró que en el marco del caso hay tres personas formalizadas hasta el momento. Dos de estas están en prisión preventiva y un menor de edad se encuentra en internación provisoria.

"Se trata de una investigación vigente, con diligencias pendientes, por lo que por eso, y por la debida protección y cuidado de víctimas y testigos, no podemos entregar detalles", explicó.